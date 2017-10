Le choc des quarts de finale entre AS Adema et Elgeco Plus a tourné en faveur des Verts. L’AS Adema retrouvera Cosfa en demi-finale, pour un nouveau duel 100% Analamanga.

Festival de buts entre AS Adema et Elgeco Plus, hier au stade Moderne de Fianarantsoa. Le duel 100% Analamanga en quarts de finale de la Telma Coupe de Madagascar a tenu toutes ses promesses, et s’est conclu sur un succès des Verts (3-3, 4-1 tab).

Elgeco Plus a lancé les hostilités prématurément, en ouvrant la marque grâce à Bela (7e, 0-1), avant de faire le break grâce à Dino (22e, 0-2). Dos au mur, l’AS Adema a réagi à dix minutes de la pause par le biais de Onja (36è, 1-2). En seconde période, un doublé d’Angelot (60e et 67e, 3-2) a permis à l’AS Adema de prendre l’avantage pour la première fois de la rencontre. Sauf qu’on était loin d’imaginer la suite.

Elgeco Plus a tout d’abord égalisé par Dino (84e, 3-3), avant de voir un quatrième but refusé, dans les ultimes instants du temps règlementaire. Le score n’a pas non plus changé au terme des prolongations, où l’AS Adema a été réduite à dix. Un fait de match qui n’a pas perturbé pour autant les Verts, qui l’ont emporté aux tirs au but (4-1).

Avant ce choc, Cosfa Analamanga a défié le FCA Ilakaka Ihorombe, en ouverture de la journée. Les militaires n’ont pas fait de détail, en s’imposant trois buts à zéro. La demi-finale de Fiana­rantsoa sera donc l’affaire de l’AS Adema et du Cosfa, le dimanche 5 novembre.

Interruption

À Mahajanga, le RTS J et Mada Itasy a éliminé l’Otiv Alaotra Mangoro, au terme d’une rencontre mouvementée. En effet, Jet Mada a fait le job en menant trois buts à un. Arrive alors la 75e minute de jeu, quand le match est interrompu. En effet, les spectateurs, qui n’ont pas eu accès au stade Alexandre Rabemananjara, ont exprimé leur mécontentement avec des jets de pierre.

Ils ont forcé l’entrée de l’enceinte, ce qui a perturbé le cours de la rencontre. Après une demi-heure d’interruption, les deux équipes ont finalement repris le jeu, mais aucun but n’a plus été inscrit.

Par la suite, le deuxième quart de finale a été à sens unique. Fosa Juniors Boeny, qui évoluait à domicile, n’a fait qu’une bouchée du TAM Port Berger Sofia. Score final quatre buts à zéro. C’en est donc fini du parcours du TAM, tombeur de la CNaPS Sport Itasy tenante du titre au tour précédent.

La demi-finale de Maha­janga mettra aux prises le RTS Jet Mada et Fosa Juniors, le dimanche 5 novembre également.

Haja Lucas Rakotondrazaka