En place depuis 2010, Tôta vise un troisième mandat à la tête de la Ligue d’Analamanga de football. Il a dévoilé ses projets, hier matin, au Carlton Anosy.

Jamais deux sans trois pour Henin­tsoa « Tôta » Rakotoarimanana. L’actuel président de la Ligue d’Ana­lamanga de Football, ou ALFA, brigue un troisième mandat. Il a annoncé sa candidature et présenté ses projets à venir devant la presse, hier matin, au Carlton Anosy.

En place depuis 2010, il entend poursuivre ses projets orientés vers les jeunes. « Depuis le début, nous nous sommes grandement penchés sur la formation des jeunes, à partir de la catégorie U13, à savoir la génération 2000. Je veux poursuivre ce projet, d’où mon choix de me représenter. Cette génération 2000 compte aujourd’hui six équipes, avec un effectif d’environ cent trente éléments, que nous connaissons déjà tous très bien. Ils seront en lice en championnat espoirs pour les U20. Nous récolterons les fruits de nos efforts d’ici deux ans, en obtenant des joueurs de haut niveau, qui pourront intégrer les grands clubs de Madagascar », a-t-il lancé.

Tôta rempile avec pratiquement la même équipe que lors de ces précédents mandats, avec néanmoins quelques renforts. Entre autres, l’on retrouve toujours Avotra Razafindrakoto au poste de SG, Patrique Razafi­mandimby à la CRA ou encore Abel Andriamosy à la trésorerie. « Ce qui démontre une volonté de s’inscrire dans la continuité », a souligné Avotra.

« Il faudra augmenter les tournois au niveau des sections, surtout les compétitions pour les plus jeunes à partir des U13. Par la suite, la ligue organisera des rencontres inter-sections. Concernant la promotion du football féminin, nous nous tournerons vers les écoles de la Capitale pour identifier les relèves, en collaboration avec Orange Kitra », a rajouté Tôta, à propos de ses projets.

Victoire déjà acquise

Présents à la conférence de presse d’hier, les dirigeants de six sections sur les sept qui constituent l’ALFA ont d’ores et déjà affirmé leur soutien au président sortant. Citons Ambohi­dratrimo, Tana ville, Atsi­mondrano, Manja­kandriana, Anjozorobe et Andramasina. La victoire semble ainsi déjà acquise, avant même l’élection prévue 9 décembre.

Deux candidats se présenteront à ce scrutin. En plus de Tôta, Avotra Andria­mosa se présente également à la présidence. Il s’agit du président sortant de la section Sabotsy Namehana, qui est désormais jumelée avec celle d’Atsinanana, pour former la section Avaradrano.

«La FMF a besoin d’un nouveau souffle»

Henintsoa « Tôta » Rakotoariamanana s’est penché sur le prochain scrutin présidentiel de la Fédération malgache de football (FMF), hier. «La FMF a besoin d’un nouveau souffle», a-t-il martelé. En vue de cette élection, la ligue d’Analamanga de football prévoit d’organiser une sorte de forum, une fois que les candidats à la présidence de la fédération seront connus. L’idée est de débattre du programme de chacun avec les clubs et sections, afin de définir quel candidat l’ALFA va soutenir.

