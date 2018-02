Fosa Juniors dispute son tout premier match en compétition africaine, ce dimanche, au Kenya. Pour sa part, Cnaps Sport accueille le KCCA.

Deux clubs, deux compétitions et deux situations différentes. La Cnaps Sport en est à sa cinquième participation consécutive à la Ligue des Champions de la CAF. Par contre, Fosa Juniors effectuera ses grands débuts sur la scène internationale ce weekend, trois ans après la création du club.

Le vainqueur de la coupe nationale se déplace au Kenya, pour affronter l’AFC Léopards en tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Ce match aller se jouera à plusieurs centaines de kilomètres à l’ouest de Nairobi.

La stratégie est claire pour Fosa Juniors. « On essayera d’obtenir un bon résultat là-bas, pour ensuite finir le boulot chez nous. Ce sera un avantage de recevoir le match retour devant notre public », a martelé le coach Bob Kootwijk, avant le départ pour le continent.

L’an passé, Fosa Juniors a effectué un stage en Hollande. Histoire de faire découvrir à ses joueurs l’atmosphère des rencontres internationales, certains n’ayant jamais disputé des matches en dehors de Madagascar. Comme quoi, le club anticipait déjà une probable apparition en compétitions africaines.

Ambition

Et pour améliorer ses chances, le champion du Boeny a rajouté plusieurs recrues dans ses rangs, comme les avant-centres Nonot et Angelot, qui viennent en renfort à Jean Yves ou encore Dax, ses principaux atouts offensifs.

De son côté, la Cnaps Sport accueille le Kampala City Capitale Authority, ce samedi au stade de Vonto­vorona. Les Ougandais ont débarqué à Madagascar jeudi en début d’après-midi, affichant comme objectif de garder le but inviolé, inscrire un ou deux buts si possible et surtout garder toutes les chances de leur côté en vue du match retour. L’effectif du KCCA est composé en majeure partie d’éléments des Cranes, l’équipe nationale de l’Ougan­da. Le défi qui attend la Cnaps Sport pour ce tour préliminaire est à la hauteur de ses ambitions, à savoir atteindre la phase de groupes.

Si les Caissiers veulent se qualifier pour les seizièmes de finale, comme ils l’ont fait l’an passé, ils devront frapper fort d’entrée, chez eux. Pour ce faire, l’entente entre Niasexe et Foroche, qui devraient être associés sur le front, sera l’une des clefs du match.

La Cnaps Sport vient de récupérer plusieurs cadres blessés. Leda, absent lors des rencontres de Supercoupe nationale en janvier, est attendu à sa place de gardien titulaire ce samedi. Il en sera de même pour le défenseur latéral de droite Toby.

Par contre, la présence de Lalaina et Mika n’est pas encore sûre à 100%, sachant qu’ils pourraient être trop justes, après avoir repris l’entrainement il y a quelques jours.

Haja Lucas Rakotondrazaka