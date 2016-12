L’inauguration du nouveau terrain synthétique de football à sept avec un gradin dans un côté, des vestiaires, une boutique d’équi­pements sportifs, à Ambohinambo Talatamaty, initié par la famille Hery Rasoamaromaka, alias « Hery Be » a réuni beaucoup de monde de différents horizons en l’occurrence du football pour ne citer que le prési­dent de la fédération malga­che, Ahmad avec d’autres membres du comité exécutif, des présidents de grands clubs et techniciens comme Franck Rajaonarisamba.

La grande famille du sport automobile était également et massivement représentée à commencer par le président de la fédération, Jimmy Rakotofiringa et des présidents de clubs. Même les politiciens de différents partis y ont été réunis.

« L’État devrait donner de la valeur au sport et s’occuper des jeunes s’il veut vraiment développer le pays » tel était le message qu’a transmis Hery Rasoamaromaka lors de sa prise de parole. Ce dernier projette de construire un autre terrain en ville et propose un partenariat avec une commune dans la capitale.

Le président de la fédération de football, Ahmad a, quant à lui, félicité cette initiative, «une telle volonté est un des facteurs qui peuvent rehausser le niveau du football malgache ». Les proprietaires de ces infrastructures, ont confié la construction à une entreprise locale, RMH, celle qui a installé la pelouse synthétique du stade d’Am­pasambazaha à Fianarantsoa ainsi que celle de la Cnaps à Vontovorona.

Le coût du mètre carré s’élè­ve à 40 dollars (136 000 ariary) qui est bien moins cher que le coût de l’installation du gazon artificiel de Mahajanga et de celui de Carion, du projet de la Fifa qui s’élève à 200 dollars (680 000 ariary).

Serge Rasanda