La CNaPS Sport affrontera le Coton Sport du Cameroun, pour le deuxième tour de la C1. Un défi relevé selon le coach et le capitaine du quadruple champion de Madagascar.

Les matches aller du deu­xième tour se joueront dans une dizaine de jours, en Ligue des Cham­pions de la CAF. La CNaPS Sport se déplacera au Came­roun, pour y défier le Coton Sport, à cette occasion.

« Ce sera un défi de taille pour nous », admet Patrick Randriambololona, alias Tipeh, à ce propos. Ce qui confirme l’avis du capitaine, Mickaël Rabeson, dans un entretien accordé à notre quotidien la semaine dernière. « Le Cameroun est connu comme étant une nation de football. Sa sélection a remporté la Coupe d’Afrique des Nations, il y a quelques semaines. À nous d’élever notre niveau de jeu pour rivaliser avec eux », avait-il lancé.

Il faut l’avouer, le Coton Sport a impressionné lors des tours préliminaires. De son côté, le club quadruple champion de Madagascar a perdu au retour face au Township Rollers FC du Botswana, mais il doit sa qualification à la règle des buts à l’extérieur.

En effet, les Camerounais ont écrasé les Sud-Soudanais de l’Atlabara. Six buts à un sur l’ensemble de leur double-confrontation. Certes, l’Atlabara n’est pas vraiment ce qu’on peut appeler une référence. Mais un aussi large succès marque tout de même les futurs adversaires.

Période glorieuse

Finaliste de la Coupe de la CAF en 2003 et de la Ligue des Champions de la CAF en 2008, le Coton Sport est loin de cette période glorieuse aujourd’hui. Pour preuve, l’an dernier, il a été éliminé au deuxième tour, tout comme la CNaPS Sport.

À Madagascar, les Cais­siers ont préparé leur campagne africaine avec les matches amicaux du Grand Tournoi de l’Amitié. De leur côté, les Camerounais ont disputé leur tout premier match de championnat, hier soir. Et ils ont bien démarré avec une victoire sans bavure sur le Stade Renard à la clef, deux buts à rien.

De quoi accroître encore un peu plus leur confiance, qui était certainement déjà au beau fixe après le récital face à l’Atlabara. Ceci relève encore un peu plus le défi qui attend la CNaPS Sport.

Haja Lucas Rakotondrazaka