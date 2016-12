Poursuivi pour escroquerie, un directeur du ministère de la Fonction publique a été jugé, hier. Il a promis un travail bidon à l’étranger à un journaliste contre dix-sept millions d’ariary.

Un procès qui s’abat sur tout un système. Retovo Latimer, directeur de la communication auprès du ministère de la Fonction publique, du travail et des lois sociales, a été jugé hier au Palais de justice à Anosy. Ce haut fonctionnaire de l’État est poursuivi pour escroquerie. Hier, durant l’audience, Dina Ramananarivo, un journaliste de la Radio nationale malagasy (RNM), qui l’a poursuivi devant la justice, a demandé à ce que le directeur incriminé soit renvoyé sous les verrous après avoir bénéficié d’une mise en liberté provisoire. Il a, dans la foulée, réclamé la somme de dix-sept millions d’ariary, qui a été versée au prévenu à la mi-février contre la promesse d’un travail à l’étranger.

«J’ai fait part à un ami de mon projet de travailler à l’étranger. Il m’a alors orienté vers le directeur Retovo Latimer. Celui-ci m’a toutefois fait savoir que les frais afférents s’élèvent à dix-sept millions d’ariary. Je m’en suis alors acquitté. L’argent lui a été remis cash et en totalité dans son bureau», tonne le plaignant.

Hier, durant l’audience, Retovo Latimer a toutefois signifié que le journaliste a engagé des poursuites judiciaires contre lui, alors que les procédures sont encore en cours et bien que la date butoir convenue ne soit pas encore passée.

Traduit devant le parquet au mois de juillet, au terme de son audition à la brigade territoriale de la gendarmerie à Betongolo, le directeur de la communication auprès du ministère de la Fonction publique, du travail et des lois sociales, a été placé sous mandat de dépôt à Antani­mora puis a bénéficié d’une mise en liberté provisoire.

Lors de l’audience, Retovo Latimer s’est néanmoins défendu en indiquant que bien qu’incarcéré, il a envoyé un huissier de justice pour remettre au plaignant deux millions d’ariary, mais celui-ci les a refusés. Mais Dina Ramananarivo a fait savoir qu’un accord a été négocié pour qu’il prenne possession de la maison ainsi que du véhicule du prévenu pour se faire rembourser, mais ce dernier ne semble pas adhérer à cette attente. «La valeur de ma maison est bien au dessus des dommages réclamés»,

souligne-t-il.

Andry Manase