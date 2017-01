Le taux d’augmentation des salaires sera de 7 % pour les fonc­tionnaires. Cette hausse pourra renforcer l’inflation.

Sept pour cent. Ce sera le taux de l’augmentation des salaires pour les fonctionnaires, cette année. Hery Rajaonarimampianina, le président de la République, l’a annoncé dans son discours, hier, à l’occasion de la cérémonie de présentation des vœux des Corps constitués, au palais de l’État à Iavoloha.

Le taux d’augmentation des salaires n’a pas vraiment évolué en trois ans. Il a même une tendance à la baisse, par rapport à 2016. 7,05 % en 2015, 7,5 % en 2016 et voilà qu’il rechute à 7 % cette année. Les fonctionnaires ne sont pas satisfaits. « Cette hausse est vraiment insignifiante, avec le niveau de vie actuelle. Si je fais le calcul, j’aurais 25 000 ariary de plus, à chaque fin du mois. Pourtant, cela ne couvre même pas mes frais de déplacement mensuels, pour joindre mon lieu de travail », déplore Lantoniaina Ramahaly, une fonctionnaire à Antananarivo.

Révision

Cette hausse est « un mal nécessaire », soutient un économiste. Il explique que le taux d’augmentation des salaires dépend du taux d’inflation mais aussi, du taux de croissance économique. Actuellement, le taux d’inflation serait estimé à 7,1 % et le taux de croissance économique, de 2 à 3 %, indique cet économiste. « Théori­quement, l’objectif est d’augmenter la consommation des ménages. Si la consommation augmente, la production augmente aussi. Ce qui permettra la croissance économique du pays », explique-t-il, avant de poursuivre que si ce schéma n’est pas respecté, il y aura un risque d’inflation.

Pour Florentin Rama­monjisoa, président du Groupement des fonctionnaires de Madagascar (F3M), cette hausse est inopportune. « Comme nous avons toujours dit, nous contestons le taux d’augmentation. Nous réclamons la révision de la valeur des points d’indice et de la grille indiciaire », souligne-t-il. Cette hausse devrait s’appliquer dès ce mois de janvier. On attend le décret d’application.

Secteur privé

La hausse des salaires se concocte aussi pour le secteur privé. Les syndicats des travailleurs à Madagascar sont sur le point de demander une rencontre avec le patronat, pour envisager l’augmentation annuelle. José Randrianasolo, coordonnateur national de la conférence des Travailleurs malgaches, n’a pas encore dévoilé le taux d’augmentation que les syndicats des travailleurs vont proposer au patronat. « C’est trop tôt », avance-t-il. En 2016, cette hausse a été de 8,2 %, pour les employés du secteur privé.

Miangaly Ralitera