Réforme. C’est le mot d’ordre de l’atelier organisé par Transparency Interna­tional Initiative Madagascar (TI-IM), qui s’est déroulé hier au Developement Learning Center (DLC) Anosy. Un atelier qui s’est focalisé sur la transparence des rémunérations des agents publics à Madagascar. Durant les exposés qui se sont succédé, les points se sont focalisés sur la méconnaissance des fonctionnaires de ce qui compose leur rémunération. D’après Claude Fanohiza, directeur exécutif de la TI-IM, « nombreux ignorent les rubriques qui constituent leur salaire. Il devrait y avoir une transparence, rubrique par rubrique à ce sujet ». Un exemple de rubrique est la compensation du revenu de solidarité active (RSA) dont le calcul diffère selon le ministère. Selon les dires du directeur exécutif de la TI-IM, une cartographie de la fonction publique est également utile pour gérer les recrutements dans tout le pays et éviter ainsi des problèmes, tels que l’incompatibilité des besoins du pouvoir en matière de compétences des recrutés et le recrutement organisé par le gouvernement.

La TI-IM a émis plusieurs recommandations pour une meilleure transparence avec la mise en place d’une base de données unique qui permet d’éviter les différences des chiffres énoncés par le ministère des Finances publiques et le ministère de la Fonction publique. Il a aussi été recommandé d’augmenter le nombre des agents de contrôle des Finances publiques, qui sont largement moins nombreux que les agents publics eux même. « On recense actuellement une trentaine d’inspecteurs généraux de l’État pour cent quatre vingt onze mille à deux cent cinquante mille agents publics », selon Claude Fanohiza.

Durant les investigations menées par la Transparency International Initiative Madagascar, près de deux cent cinquante textes sur les rémunérations ont été recueillis et compilés, deux cent cinquante corps existent dans la Fonction publique, dont trente neuf bénéficient de statuts particuliers, cent quatre vingt onze mille fonctionnaires d’après la loi de finance 2017 contre cent soixante mille selon le ministère de la Fonction publique. Ces décalages entre les chiffres témoignent encore de la présence effective de la corruption à Madagascar.

Loïc Raveloson