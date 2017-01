Pas de chance pour les fonctionnaires qui souhaitaient rester jusqu’à 65 ans à leur poste. Le projet de reculer l’âge de la retraite a été rejeté lors du conseil des ministres à Iavoloha, mercredi. Ainsi, le départ à la retraite est maintenu à 60 ans pour les fonctionnaires. « Nous devons donner l’opportunité aux jeunes diplômés d’accéder à la fonction publique. Ils représentent un nombre assez important », explique Jean de Dieu Maharante, ministre de la Fonction publique, de la réforme de l’administration, du travail et des lois sociales (FOP), hier.

Ceux qui atteignent cet âge limite et qui souhaitent être maintenus en activité, pourront continuer jusqu’à 62 ans. « Nous allons accorder un maintien d’une année renouvelable, après les 60 ans. Les intéressés seront priés de déposer leur demande à notre département. Ils devront continuer à verser leurs cotisations dans la caisse de retraite », poursuit le ministre. Une source auprès du ministère de la FOP souligne que ce ministère reçoit un nombre assez important des demandes de maintien en activité.

Le déficit au niveau de la Caisse de retraite civile et militaire (CRCM) a été la raison qui a poussé les techniciens du ministère des Finances et du budget (MFB) à proposer ce projet qui n’a pas vu le jour. À cause de ce déficit, l’État est obligé d’injecter 290 milliards d’ariary par an pour combler le gap, afin de permettre aux retraités de continuer à toucher leur pension, tous les mois. Le MFB essaie de trouver des solutions pour diminuer cette subvention jusqu’à 50 milliards d’ariary par an, pour investir dans des infrastructures de développement.

M.R.