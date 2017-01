Les agents de l’État en fonction vont participer à la résolution du déficit de la Caisse de retraite. Les cotisations mensuelles ont été révisées.

Le taux des cotisations mensuelles des agents de l’État connaîtra une hausse, prochainement. Ce projet de réforme au niveau de la fonction publique et proposé par le ministère des Finances et du budget (MFB), a été approuvé lors du conseil des ministres, cette semaine, selon Alexandre Randria­nasolo, secrétaire général du MFB, dans le cadre d’un reboisement à Andrano­velona, hier. « Cette mesure a été prise, suite au déficit des caisses de retraite. Avec cette hausse du taux des cotisations, la difficulté au sein de la Caisse de retraites civiles et militaires (CRCM) pourrait être résolue », explique un technicien au sein du MFB.

La part individuelle sera de 5% et la part patronale de 19%, autant pour la CRCM, que pour la Caisse de Prévoyance de retraite (CPR), à partir de cette réforme. Ainsi, le taux d’augmentation est de 1% pour la PI et de 3% pour la PP, dans la CRCM. Quant à la CPR, la hausse enregistrée est de 2% pour la PI et de 13% pour la PP.

Les réactions à chaud de quelques fonctionnaires sont plutôt négatives.

« L’État veut encore soustraire 5% de ce qu’on touche tous les mois alors que le taux d’augmentation de salaire est de 7% seulement, cette année », critique Florentin Rama­monjisoa, président du groupement des fonctionnaires de Madagascar (F3M). Il ajoute que les syndicats des fonctionnaires vont sûrement en parler et réagir, la semaine prochaine.

Aucun impact

Le responsable d’un établissement public à Antana­narivo, craint, quant à lui, que son établissement ait plus de mal à verser régulièrement sa cotisation mensuelle. En décembre, la direction générale de la Gestion financière du personnel de l’État (DGGFPE), a annoncé que plusieurs établissements publics ne versaient pas régulièrement leurs cotisations, en mettant en péril les droits à pension des agents de l’État.

Le technicien au sein du MFB explique, pourtant, que cette hausse ne devra pas avoir d’impact dans le versement des cotisations de pensions. « Ces cotisations font partie des dépenses obligatoires. Elles doivent être payées au même titre que la solde », précise ce technicien. Cette reforme attend son décret d’application.

Maintien en activité

Le maintien en activité d’une année renouvelable, est appliqué dès ce mois. Les fonctionnaires ayant les capacités physiques et l’aptitude à effectuer le métier, seront retenus. Seul le Premier ministre aura le dernier mot dans cette décision, selon Alexandre Randrianasolo, le SG du MFB, hier. Les intéressés doivent déposer leur demande six mois avant l’âge de retraite et effectuer une visite médicale. Par ailleurs, les fonctionnaires toucheront la hausse de salaire de 7%, en février, avec un rappel.

Miangaly Ralitera