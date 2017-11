Les faux diplômes de baccalauréat se vendent à prix bradé sur les réseaux sociaux. Quelques détenteurs parmi les maitres Fram ont été déjà sanctionnés.

La facilité. Plusieurs centaines de faux diplômes de baccalauréat ont été découverts par le ministère de la Fonction publique, cette année. « Les “maîtres Fram” nouvellement recrutés en sont les principaux détenteurs. « Nous en avons recensé au moins deux centaines. D’autres agents des différents départements ministériels figurent aussi dans la liste de ces propriétaires de diplôme falsifié », affirme Alson Christophe Randriamanan­tena, secrétaire général du ministère de la Fonction publique, hier.

L’office du baccalauréat à Antananarivo en aurait aussi découvert trente-six, depuis janvier. « C’étaient des faux. Ils n’étaient même pas inscrits dans la liste des admis », lance le Dr Olivier Rakotoarison, directeur des examens nationaux.

Le recrutement massif des enseignants depuis 2014 aurait été l’élément déclencheur de la propagation de la délivrance de ces faux diplômes. « Le ministère de l’Éducation nationale a exigé le diplôme de baccalauréat parmi les critères de recrutement. Certains n’avaient que le BEPC. Ils ont cherché à l’avoir par tous les moyens pour figurer sur la liste des recrutés », appuie ce haut responsable de la FOP.

Double sanction

Le directeur de la Techno­logie de l’information et de la communication du ministère de l’Éducation nationale, Serge Thierry Tsitoara, confirme l’existence de nombreuses recrues avec des faux diplômes. Le ministère s’active pour les démasquer. Un guichet unique a été mis en place pour la vérification de l’authentification des dossiers fournis. « Ceux qui ne sont pas débusqués au recrutement le seront sûrement au renouvellement du contrat », rassure-t-il.

Les faux « récipiendaires » sont sujets à une double sanction. « Nous ne tolèrerons pas ces tricheries. Ils sont tout de suite renvoyés et sont également poursuivis devant la loi pour faux et usage de faux », enchaine Alson Christophe Randriamanantena.

Les réseaux de la délivrance des faux diplômes de baccalauréat continuent à opérer librement. Certains s’affichent sans souci sur les réseaux sociaux, en y diffusant leur annonce et en affirmant que le diplôme est vérifiable à l’office du baccalauréat. Ils sont sûrement protégés.

Miangaly Ralitera