Les litiges fonciers sont devenus monnaie courante auprès des tribunaux. Plus de la moitié des affaires traitées par les tribunaux sont des litiges de nature foncière. Cependant, cette recrudescence de litiges fonciers s’explique surtout par l’incompétence des personnes en charge de traiter les dossiers et les affaires de propriété domaniale. « 80 % de ces litiges résultent du fait que le géomètre qui s’est occupé en amont du dossier foncier, source de litige, n’a pas les compétences requises pour traiter l’affaire. Pourtant, n’est pas géomètre qui veut », explique Ranai­voarisoa Lucien, président de l’ordre des géomètres experts de Madagascar.

Il a dénoncé les pratiques d’usurpation de titre ainsi que les pratiques illégales de la profession de géomètres experts qui sévissent en ce moment. Des pratiques douteuses qui ont amené l’ordre des géomètres à entamer des procédures d’enquêtes depuis le mois de septembre dernier afin de réduire ou d’éradiquer à la source cette recrudescence de litiges fonciers constatée au niveau des tribunaux.

L’enquête menée ayant porté ses fruits, on compte à présent près d’une dizaine d’usurpations recensées depuis l’année dernière. « Nous informons ainsi le public qu’après déclenchement de procédure auprès du tribunal correctionnel d’Antananarivo et les investigations menées par la brigade criminelle, un procès contre un usurpateur de titre et pratiquant illégalement la profession de géomètre expert se tiendra le 21 mars prochain au tribunal de première instance Anosy pour servir d’exemple », conclut Ranai­voarisoa Lucien.

Harilalaina Rakotobe