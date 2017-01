Le président de la Répu­blique, Hery Rajaonarimam­pianina, a décidé, une fois de plus, de prolonger le délai de gratuité de la mutation par succession des propriétés immobilières. « La gratuité de la mutation par succession s’étend sur six mois », a-t-il indiqué hier, à Iavoloha. Ainsi donc, cette opération va se poursuivre jusqu’en juin.

Depuis le début de cette opération, en janvier 2016, la direction générale des services fonciers a pu effectuer près de dix mille mutations par succession. De janvier à juin 2017, ce département du ministère auprès de la Présidence, en charge des projets présidentiels, de l’Aménagement du territoire et de l’équipement lance un défi. « Nous espérons réaliser 10 000 mutations gratuites en six mois », explique Hasimpi­renena Rasolomampionona, directeur général des services fonciers, qui indique que plusieurs demandes sont encore en attente, actuellement. Pour atteindre cet objectif, une amélioration des services s’effectuera, selon ce premier responsable de l’opération.

C’est la deuxième fois que l’État a accordé le prolongement de cette mutation gratuite, depuis son lancement. En janvier 2016, cette opération a été prévue pour une durée de six mois. Dans son allocution, le 26 juin 2016, le président de la République a accordé le délai de gratuité de la mutation par succession. Hasimpire­nena Rasolo­mampionona promet de renforcer la lutte contre la corruption, dans cette opération.

Miangaly Ralitera