Des retombées positives sont envisagées à l’issue de la foire Boeny Mionjo. À court terme, une liaison maritime sera ouverte entre Mahajanga et Mayotte.

La quatrième édition de la Foire économique « Boeny Mionjo » a fait apparaître de nouvelles opportunités économiques pour la région. Cette manifestation, ayant réuni 93 participants issus du Boeny mais aussi d’Atsinanana, Analamanga, Analanjirofo, ainsi qu’Itasy a été un succès. Le département français de Mayotte était aussi représenté par quatorze personnes. En outre, trois hauts fonctionnaires de la Comesa et l’ambassadeur de l’Inde ont également rehaussé de leur présence cet événement économique.

Un bilan encourageant a été présenté par le chef de région, Jaffar Saïd Ahamad, et le président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) de Mahajanga, Mourad Eustratiou, samedi lors d’un point de presse à la résidence de la région Boeny au bord de la mer.

« Des échanges et des partages d’expériences ont au lieu, en particulier des solutions ont pu être discutées au niveau du transport maritime direct reliant Mahajanga à Mayotte. Un projet d’exportation de légumes et de fruits vers Mayotte est envisagé. De même, des possibilités d’échange d’aide sur l’élevage et de ressources halieutiques pourront aussi naître, ce qui engendrera un impact direct entre les deux parties », a expliqué le président de la CCI.

Investissements

En amont de cette foire économique, un travail a été effectué par le biais d’un séminaire, les 10 et 11 août à Mayotte, afin de cibler les besoins spécifiques entre les deux parties prenantes. De plus, une formation sur les démarches et les outils a également été dispensée pour les opérateurs.

Ainsi, la liaison maritime directe entre Mayotte et Mahajanga sera bientôt ouverte.

« Mahajanga est un grenier des îles de l’océan Indien et des pays riverains du canal de Mozambique. D’ailleurs, nous avons eu une entrevue avec le directeur des affaires maritimes de Mahajanga », a ajouté le président de la CCI.

Plus de 50 000 visiteurs durant les quatre jours de foire. En outre, 115 participants privés issus de tous les secteurs d’activité ont pris part à cette manifestation. Même les nouvelles technologies ont été présentes à la foire. Et comme le thème était axé sur « La pêche et l’aquaculture, leviers du développement économique dans la région Boeny », 49% des entreprises du secteur ont ainsi marqué leur présence.

« L’extension du port de Mahajanga a été discutée avec des partenaires étrangers ainsi que le coût de l’électricité, qui reste une entrave aux investissements futurs dans la Cité des Fleurs », a enfin mentionné le chef de la région Boeny.

En tous cas, la volonté des participants à la foire a été palpable.

Texte et photo : Vero Andrianarisoa