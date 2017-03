Attirer des investisseurs. Les quelques trois mille passants hebdomadaires à la place Dauphine, à Stras­bourg France sont les principales cibles de cet événe­ment économique organisé par l’Association Event et la Chambre de commerce et d’Industrie d’Antana­narivo. La foire qui se tiendra du 22 au 28 mai s’intitu­lera, cette année, « Des Lémuriens et des Cigognes », si depuis les neuf éditions précédentes, elle a été connue sous le thème « Semaine de Madagascar à Strasbourg ». Artisanat, industrie et services, culture, art culinaire et tourisme sont les principaux domaines d’activités incités à y participer.

« Nous avons fait appel à des participants motivés à se lancer vers la recherche de marché extérieur », indique Stéphanie Ratrimoson, chef de service Communication et marketing de la chambre de Commerce et d’industrie d’Antananarivo, à la séance d’information d’hier à Antaninarenina. « Quarante stands seront disponibles. Par ailleurs, nous avons apporté une certaine sélection quant aux produits au niveau de la qualité. Il n’est plus intéressant d’amener des produits en grande quantité », ajoute-t-elle. La marqueterie, les huiles essentielles et les produits d’art culinaire démarqueront cette édition.

Démarche

Le rôle de la chambre de Commerce est d’appuyer les opérateurs désirant participer à cette foire de Strasbourg dans les démarches administratives. « La chambre de Commerce les informe sur les lois et les textes en vigueur par rapport aux produits exportables car beaucoup l’igno­rent. Nous leur avons fait savoir, entre autres, le processus obligatoire pour les diverses certifications, notamment pour les produits alimentaires ou relatifs à la culture gustative », précise Stéphanie Ratrimoson. Cette responsable avait également fait savoir qu’il n’y avait pas que les opérateurs économiques qui étaient incités à l’événement. Des ONG comme le centre médico-social de Betania, ou les Frères capucins alsaciens à Madagascar ou encore des établissements scolaires comme l’université de Mahajanga ont déjà pu négocier avec des partenaires à Strasbourg de par cette foire. « Les exposants sont tenus de payer 850 euros pour la location d’un stand de trois mètres sur trois pendant la période de la foire. Des rencontres B to B et des conférences sur les destinations de rêve de Madagascar orneront la foire “Des Lému­riens et des Cigognes” », souligne Rinah, de l’Agence Event.

Mirana Ihariliva