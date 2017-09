La grande rencontre entre les acteurs agricoles et les investisseurs veut se démar­quer par les approches de professionnalisation de l’agriculture familiale.

Plus officielle. La présence de l’équipe du ministère de l’Agriculture et de l’élevage conduite par son ministre Rivo Rakotovao, à la conférence de presse d’hier à l’hôtel Le Louvre a confirmé la tenue prochaine de la foire internationale de l’Agriculture-Agribusiness, Agro-alimentaire (FIA). Une grande première qui se tiendra au parc Forello Expo Tanjombato. Un autre point de presse a en effet, déjà eu lieu le 27 juillet, tenu par l’agence Première Ligne, agence de communication organisatrice de l’événement. La foire sera d’autant plus mobilisatrice, et se déroulera sous le haut patronage du président de la République afin de marquer « la qualité hautement stratégique conditionnant l’avenir du pays ».

L’objectif, les tenants et aboutissants de l’organisation de cette foire qui se tiendra du 14 au 17 septembre ont été expliqués entre au­tres, hier devant des représentants de ministères, du secteur privé, de la FAO, d’ONG et de la presse.

Les ministères de l’Industrie et du secteur privé, celui du Commerce et de la consommation, le ministère des Ressources halieutiques et de la pêche, de l’Environ­nement, de l’écologie et des forêts en effet, participeront massivement à cette grande rencontre en tenant des conférences et des expositions sur leurs activités. « Cette foire nous permettra en premier lieu de savoir où nous en sommes dans le domaine de l’Agriculture, de booster l’agriculture familiale et aussi une occasion pour faire rencontrer aux paysans les marchés potentiels, locaux, régionaux et internationaux », précise Rivo Rakotovao.

Investisseurs

Le représentant de la FAO pour Madagascar, Comores et Seychelles, Talla Takoukam a indiqué à cette conférence de presse d’hier quant à lui, qu’il est grand temps de trouver des partenaires et investisseurs. « Le domaine de l’agriculture et de l’élevage à Madagascar peut être un secteur porteur intéressant les partenaires financiers », a-t-il proposé. « Douze firmes internationales seront représentées à cette foire, prêtes à conclure avec la partie malgache, car nous entamons une forte médiatisation au niveau régional et international », apprend-on de l’agence Première ligne. « L’essentiel n’est pas de transformer l’agriculture familiale, qui occupe la grande majorité des exploitations agricoles, en agriculture industrielle mais d’améliorer l’agriculture familiale en la soutenant dans les politiques agricoles, environnementales et sociales, pour qu’elles avancent petit à petit vers le stade industriel », insiste le ministre de l’Agriculture et de l’élevage. Celle-ci est orientée vers la production pour l’autoconsommation, puisqu’environ 75% de la production vivrière des ménages ruraux est autoconsommée.

Une rencontre présidentielle avec les acteurs du développement rural, des conférences sur l’entreprenariat agricole, l’industrialisation rurale, la résilience au changement climatique, les opportunités de marché de produits de la pêche, les tranoben’ny Tantsaha et les coopératives pour la valorisation de la filière zébu complèteront entre autres les diverses réflexions sur les plans d’actions et indicateurs de performance pour que Mada­gascar ne reste pas au stade de terre d’avenir mais devienne un pays prospère.

Mirana Ihariliva