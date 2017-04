La 13e éditon de la foire du livre revient cette année pour faire découvrir l’art littéraire malgache et le faire aimer du public. Un défi à chaque fois.

La journée mondiale du livre et du droit d’auteur, le 23 avril, évoquait déjà le monde du livre à Madagascar comme thème. La foire du livre qui en est à sa 13e édition, cette année, souhaite réitérer le rôle principal que chaque ouvrage joue dans la culture en général et dans l’éducation en particulier, en adoptant comme thématique « Le livre source de savoir et instrument pédagogique efficace».

Du 24 au 28 avril, durant toute la journée, la place située en haut des escaliers d’Antaninarenina, invite toutes les personnes assoiffées de connaissances, à venir découvrir les différents ouvrages que les dix-neuf exposants proposent. Et il y en a pour tous les goûts et pour tous les domaines d’activité. Un stand de lecture a même été aménagé sur place pour inciter les passants à plonger leur nez tranquillement dans un bouquin. Ceci dans le but de dépasser le nombre de 1 585 personnes qui ont fréquenté ce stand, pour lire sur place, pendant l’édition précédente.

Incitation

L’initiative de cette belle organisation revient à l’Association des Éditeurs de Madagascar (AEDIM), parrainée par le ministère de la Culture malgache, et avec comme partenaires, l’UNESCO, l’Association des Libraires de Madagascar (ALM), la Synergie des Auteurs, des Éditeurs et des Libraires (SYNAEL), et l’Office National des Arts et de la Culture (OFNAC).

Cette manifestation vise à inciter les compatriotes à s’intéresser aux œuvres littéraires des Malgaches, que ce soit en langue française ou en langue malgache. C’est également une façon de faire connaitre les différents ouvrages qui s’offrent aux lecteurs et de contribuer à un meilleur réseau de distribution. Tout ceci repose sur l’objectif de renouer les liens des gens avec la lecture.

Face aux différentes technologies qui existent actuellement, les gens ont tendance à moins s’intéresser aux livres qui restent pourtant un trésor inépuisable de savoir et tient une place importante dans l’éducation. « On a constaté une baisse du taux de lecture ces derniers temps, d’après notre étude. Mais on reste optimiste en voyant le nombre de participation à cette foire du livre, enregistrer une augmentation par rapport à l’année dernière », précise madame Lalao Elina Razanadriaka, responsable des éditions Tsipika et trésorière de l’AEDIM. Ne ratez donc pas cette grande occasion qui s’offre à nous, durant une semaine, pour se cultiver à travers les différentes œuvres littéraires et revenir à notre amour pour la bonne lecture.

Ricky Ramanan