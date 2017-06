Plus de quatre mille visiteurs à la foire «Des lémuriens et des cigognes» organisée sur la place Dauphine à Strasbourg, France, du 22 au 28 mai. La diaspora malgache est venue en masse, notamment à la cérémonie d’ouverture. Des ressortissants suisses et d’autres français des autres villes ont fait honneur à l’invitation. Initié par l’Association Event, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Antananarivo (CCIA), la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alsace Eurométropole, le ministère de l’Industrie et du développement du Secteur Privé (MIDSP), le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM) et l’Association MAZANA Alsace, l’événement a démontré les richesses et les potentialités de la Grande île en artisanat, en art culinaire, en littérature, en kabary ainsi que les secteurs clés de l’économie malgache.

Côté gastronomie, les visiteurs ont raffolé. Tous les jours, les goûters surprises ont conquis plus d’un. On peut citer la représentation du drapeau malgache: le ravitoto pour le vert, la rougaille pour le rouge et le riz pour le blanc. Rendez-vous l’année prochaine avec d’autres produits plus innovants.

Mirana Ihariliva