Le FJKM Ambohitra­rahaba commémore depuis le 29 juillet le cœur de la célébration de son 150e anniversaire qui prendra fin le 31 décembre. La paroisse a choisi comme thème «J’annonce l’Évangile … car mes yeux ont vu ton salut», de l’épître des I Corinthiens 9,16 et de l’Évangile selon Luc 2,30. En trois siècles, les pasteurs qui se sont succédé ont ravivé la foi des chrétiens qui passent le flambeau de génération en génération. Le Président du FJKM, pasteur Irako Ammi Andrima­hazosoa a tenu à rappeler à l’assistance que tous doivent être témoins du salut et prêcher l’Évangile pour que tout un chacun puisse recevoir Jésus comme Roi et Sauveur. « Être chrétien ne signifie pas porter le nom de Jésus mais entretenir une relation étroite avec Lui », a-t-il annoncé.

Les fidèles ont beaucoup investi dans différents travaux pendant quelques années. Avec le comité de célébration, ils ont rénové l’enceinte de l’édifice, érigé un bâtiment comprenant un espace pouvant accueillir jusqu’à quatre cents personnes, une salle de formation, une bibliothèque, aménagé une buvette et terrassé la cour en la couvrant d’auto-bloquants.

F. R.