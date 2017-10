La mission économique à Washington DC laisse augurer des évolutions positives pour Madagascar.

Raffermissement. De retour au pays, demain, la délégation du ministère de l’Économie et du plan ou MEP, emmenée par le Général de Corps d’Armée, Herilanto Raveloharison, à Washington, est optimiste. Au titre de gouverneur de la Banque mondiale, le ministre, depuis le 10 octobre, a piloté la délégation de son institution à l’Assemblée Annuelle 2017 du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. Assemblée durant laquelle les négociations au titre de l’accord triennal concernant la Facilité élargie de crédit (FEC) ont été abordées pour Madagascar. Suite logique de la mission du FMI en septembre, ces négociations pourraient entraîner, comme prévu, la deuxième revue de l’accord au titre de la FEC, en décembre. La consolidation de la coopération avec ces institutions monétaires étant une priorité, cette assemblée était donc une opportunité à saisir pour mettre à profit la politique monétaire adoptée par le MEP. Selon la dernière mission du FMI, les résultats obtenus dans le cadre du programme appuyé par la FEC restent solides et la politique monétaire prudente a contribué à maîtriser l’inflation. D’où, cette possibilité de revue de l’accord de négociations de la FEC.

Multisectoriel

L’Agenda de l’Assemblée comporte également des ateliers et séminaires sur des thèmes jugés importants au regard de cet accord triennal sur la Facilité Élargie de Crédit. Il s’agit, entre autres,du séminaire de la Banque mondiale sur l’exercice de simulation sur les pandémiques et le tourisme ainsi que l’accès à l’énergie et les modalités pour optimiser les contributions du secteur privé, notamment avec la hausse prévue des investissements publics en 2018 dans différents secteurs tel l’agricu­lture ou encore la production hydroélectrique. « Des actions témoignant une évolution positive continuent, ainsi qu’un maintien de la stabilité macroéconomique du pays en dépit des chocs, et cela, malgré une légère accélération de l’inflation au premier semestre en raison des différents phénomènes climatiques », conclut le Général.

Harilalaina Rakotobe