Riposte. « Je suis un président légal et légitime », a lancé Jean de Dieu Maharante, ministre de la Fonction publi­que, hier lors d’une conférence de presse à la Rotonde Besarety. Le membre du gouvernement semble avoir attendu sa réélection à la présidence de l’association des natifs de la province de Toliara (Fizafato), pour répliquer publiquement à ses détracteurs.

Devant quelques-uns de ses partisans et les journalistes, celui dont le second mandat à la tête du Fizafato a été proclamé hier, a soutenu que comme le prévoient les règles électorales au sein de cette entité, « J’ai bel et bien démissionné de mon poste de président avant les élections, car il est prévu que le président soit démissionnaire d’office ». Le fait qu’il n’aurait pas préalablement démissionné reste l’un des principaux points sur lesquels ses adversaires ont attaqué le ministre de la Fonction publique. Les détracteurs du ministre Maharante ont par ailleurs affirmé que « le statut de l’association prévoit une présidence tournante des natifs des six régions membres ».

Une affirmation réfutée par l’intéressé hier. Le président du Fizafato affirme que l’acte sur lequel ses rivaux tablent leurs arguments « n’a pas encore été discuté, et encore moins adopté par l’assemblée générale de l’association, comme le prévoit le règlement intérieur, donc n’est pas encore en vigueur ». Par rapport au fait d’avoir été le candidat unique de l’élection pour la présidence du Fizafato dimanche, il a répliqué : « Si j’ai été élu par quel­ques dizaines, la question de la légitimité se serait posée. Mais ce n’est pas le cas ».

Garry Fabrice Ranaivoson