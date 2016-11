Fombafomba fotsiny ihany! Fampanantenana poakaty sy ki­sa­rintsarina fifano­loran-tanana feno fihatsarambelatsihy miharo ady tombontsoa manokana, no hany mba vokatra azon’i Madagasikara tamin’ny fandraisana ilay fihaonana an-tampon’ny fianakaviamben’ny Frankôfônia, izay nifarana tamin’ny fomba ofisialy, omaly.

Ny niharihary voalohany aloha, dia ny fahasahian’i François Hollande naneho ampahibemaso ny tsy faha­faliany manoloana ny voa­lazany fa «tsy fandraisan’ andraikitry ny fitondrana malagasy amin’ny fiarovana ireo teratany frantsay mitovy aminy, miisa 20 000 monina eto Madagasikara». «Io no isan’ny nitarainan’ireo mpiray tanindrazana amiko, ka tokony mba hojerenareo akaiky», hoy izy. Kepoka tsy nahateny ny Filoha malagasy taorian’io fanambaràna nataon’ny Fi­lo­ha frantsay tamin’ny mpanao gazety io, ny sabotsy teo. Izany hoe, tsy dia misy hiraharaha­ny loatra izay mba fitakian’ny Malagasy mihitsy akory fa ny azy ihany no fantany, ka tsy niahotra mihitsy i François Hollande nibedy ireo mpi­tondra malagasy.

Nahatalanjona ihany koa ny fehezan-teny nalahatry ny Filoha nanoloana ireo Filoham-pirenena sy tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny OIF sy ireo mpanao gazety vahiny maro. Nambarany mantsy fa «efa nandrasan’ny Malagasy am-pahamendrehana ity fivoriambe ity». Iza anefa no tsy mahalala fa tsy nampiraika firy ireo olom-pirenena malagasy ny fisian’izany fihaonana an-tampony izany, ary maro aza no nilaza fa «tsy tokony mbola nandray izany i Madagasikara». Tsorina ihany koa fa finiavana hisehoseho amin’ireo vahiny fotsiny ihany ny an’ny fitondrana Rajaonarimampianina tamin’ny fami­tàna ity fihaonana an-tampon’ ny OIF ity. Tsy hita be ihany anefa izay tena vokany ho an’ireo Malagasy miaina ao anaty fahantrana lalina.

«Hisy ny fampiharana ireo fehin-kevitra tapaka tamin’io fivoriana io, ka isan’izany ny fiaraha-miasa eo amin’ny fiahiana ny fandriampahalemana, ny fampiroboroboana

ny fampianarana sy ny fampa­nanan’asa ireo tanora», hoy fotsiny ny Filoham-pirenena tsy naka sarotra namaly ny fanontanian’ireo mpanao gazety, tetsy amin’ny ivon­toeram-pivoriana iraisam-pirenena (CCI) teny Ivato, omaly. Tsy vao izao rahateo no ni­sian’izany fampanantenana izany, ary tsy voalaza nandritra ity tafa tamin’ny mpanao gazety ity ny vola hahafahana manatontosa ireo fanamby ireo.

Ninia nanampin-tsofina

Ankilan’izay, ninia na­nam­pin-tsofina nanoloana ireo antsoantso sesilany nataon’ireo olom-pirenena maro, nitaky ny amin’ny tokony hamerenana amin’i Madagasikara ireo Nosy kely malagasy «îles Éparses» ihany koa, ny sekretera jeneralin’ny OIF Michaëlle Jean. Ity farany izay nilaza fotsiny fa «tena naha­finaritra ny fandraisan’ny Malagasy io fihaonana an-tam­­pony io». «Deraina ma­nokana ny ezaka nataon’ny fitondram-panjakana tamin’izany, ary nahavelombolo ny fandraisan’ anjara mavi­triky ny tanora nandritra ny ady hevitra notanterahina nandritra ny fivoriana», hoy izy.

Tsy naka sarotra ihany koa ity sekretera jeneralin’ny OIF raha namaly ny fanontanian’ny mpanao gazety noho ny fahavitsian’ireo Filoham-pirenena tonga nanatrika izany fihaonana an-tampony izany. Roapolo fotsiny no tonga teto amintsika, raha efatra ambin’ny telopolo tamin’ireo Filoham-pirenena miisa va­lopolo mahery mpikambana eo anivon’ny OIF no nandrasana. «Nanana fahasahiranana manokana sy raha­raha maika tsy maintsy nosahanina ireo Filoha ireo, ka izay no antony tsy nahatongavany. Samy nandefa solontena avo­koa izy ireo, ka azo lazaina fa fahombiazana tanteraka izao fivoriana izao», hoy ihany izy. Azo heverina anefa , fa maro amin’ireto Filoham-pirenena, izay ny ankamaroany dia avy amin’ireo firenena afrikanina no tsy dia narisika firy ny ho avy eto Madagasikara hanatrika izany fihaonana an-tampony izany. Endrika iray izay nampiharihary ny tsy fitokisan’ireo firenen-kafa mpikambana ao anatin’ny OIF, an’ireo mpitondra malagasy.

Sarintsarina demokrasia

Sambany anefa tsy dia nahagaga. Tsy sahy nandrava ireo hetsika roa sosona noentina nampibaribary ny jadona ataon’ny fitondrana Rajaonarimampianina, tetsy Andohantapenaka ireo mpitandro filaminana. Tsy nisy ny fanapoahana baomba mandatsa-dranomaso, tsy nisy ihany koa ny fisamborana an’ireo nandray anjara tamin’ny hetsika notante­rahin’ireo vondrona mpanao gazety mitaky ny fahalalahana maneho hevitra (MLE) sy ny Vona Soamahamanina ary ny fikambanana «Wake-Up» teny an-toerana, ny sabotsy teo. «Fifanosehana kely teo amin’ny polisy sy ireo mpa­neho hevitra no nisy, ary nizotra am-pilaminana ny hetsika. Afa-po izahay ary tratra ny tanjona», hoy i Lalatiana Rakotondrazafy, isan’ireo mpikambana eo anivon’ny MLE. Tsy kisendrasendra anefa io fiovam-pamindra nataon’ny mpitandro ny filaminana io. Nohitsian’i Mbolatiana Raveloarimisa, mpikambana eo anivon’ny «Wake-Up» Madagascar avy hatrany fa «noho ny fisian’ ireo mpanao gazety vahiny maro nanara-maso akaiky ny hetsika sy ny mety ho fahafaham-baraka hahazo ny mpiton­dra eo imason’ireo vahiny nanatrika ny fihaonana an-tam­pon’ny OIF no anton’izany.»

Juliano Randrianja