C’est l’heure du bilan pour l’équipe d’Erick Rajao­nary. Le directeur général de Guano­mad est depuis deux ans à la tête du Groupe­ment de patronnat malgache ou Fivmpama. Au cours de son mandat, il s’est fixé comme objectif à consolider la notoriété du groupement et de renforcer son implantation dans les différentes régions de l’Ile. Il a même réussi à le déployer sur la scène internationale. « Nous avons maintenant plusieurs branches dans de nombreux pays comme les États-Unis, l’Allemagne, le Canada, et le partenariat avec la diaspora malgache de Benelux. Les Seychelles et La Réunion font partie de nos projets maintenant », a-t-il déclaré hier.

Maintenant que son mandat touche à sa fin, le Fivm­pama se prépare à l’élection du nouveau membre de son bureau pour ce lundi à Anta­ninarenina. Interrogé, l’actuel président de ce groupement est encore prêt à briguer un nouveau mandat. Il a été élu à la tête de ce groupement en juillet 2015. L’ancien Président Marc Ravalomanana, le fondateur du groupe Tiko faisait partie de ses adversaires.

Le Fivmpama revendique actuellement cinq cent membres directs dont des groupements d’entreprises, d’agences de voyages et bien d’autres secteurs d’activités.

Lova Rafidiarisoa