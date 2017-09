Les liens commerciaux entre La Réunion et Madagascar vont se renforcer. Des conventions de partenariat vont être signées.

Erick Rajaonary continue toujours son périple. Après les Seychelles, le président du groupement de patronat malgache (Fivmpama) a mis le cap à La Réunion, la semaine dernière, pour parler des affaires et opportunités d’investissements. De quoi renforcer les liens commerciaux dans l’océan Indien. Pour le patron de Guanomad, c’était une mission accomplie. Sa visite a abouti à une ouverture de partenariat avec le secteur privé réunionnais.

« Une délégation de la Cité des dirigeants se trouve en ce moment à Antananarivo. Nous allons sceller des conventions de partenariat demain (ndlr : ce jour) », a annoncé hier Erick Rajaonary, président du Fivmpama. C’est le premier résultat de cette visite. Il espère autant de l’accouchement de divers partenariats avec d’autres acteurs économiques de cette île française.

À part la Cité des dirigeants, l’homme d’affaireS a multiplié les rencontres, notamment avec la confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), l’équivalent français du Fivmpama, où la question de rapprochement entre les deux entités était abordée.

Co-développement

Ils ont discuté sur des pistes concrètes de collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de la Réunion (CCIR) et le secteur privé réunionnais. C’était dans le cadre du programme européen Inter-REG qui se chiffre chaque année à plus de 60 millions de dollars. « Ce programme vise à renforcer l’insertion régionale de La Réunion et de Mayotte dans l’océan Indien et à répondre aux enjeux de co-développement des pays de la zone », explique le patron de Guanomad.

Depuis quelques mois, cet homme d’affaires a effectué une tournée mondiale, dont l’objectif est de constituer une plate-forme d’échanges entre les chefs d’entreprises malgache « expatriés » et les entreprises étrangères ayant des liens avec Madagascar d’une part, et les entreprises malgaches réunies au sein de son groupement patronal, d’autre part.

Durant son périple, il était toujours accueilli par la fédération de la diaspora malgache. Après un passage aux États-Unis, Canada, Allemagne, France, Bénélux, Seychelles, c’est maintenant au tour de La Réunion d’avoir une antenne locale du Fivmpama. Chose qui sera faite avant la fin du mois.

Lova Rafidiarisoa