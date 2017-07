Les six jeunes ayant gagné la médaille de bronze au First Global Challenge sont rentrés hier. Une performance méritoire malgré des conditions difficiles.

De la galère à l’exploit. Ils sont partis de Tana presque sans le sou pour aller aux États-Unis. Ils sont revenus avec une médaille de bronze. C’est l’exploit réussi par l’équipe malgache composée de Holitiana Arisoa Rafidison, Ny Andrianina Mamy Raza­fin­tsialonina , Safidini­rina Razafiarison, Tolotra Meddy Raherimandimby, Diamondra Rasoamanana et Mitia Henintsoa Rakoto­firinga, partie défendre l’honneur national au First Global Challenge.

Une compétition incon­tournable de robotique à Washington du 16 au 18 juillet. Un grand événement annuel qui met à contribution le talent des jeunes scientifiques du monde entier.

Kit en retard

Cette fois, cent soixante pays étaient en lice pour créer des robots, afin de résoudre les grands défis mondiaux. Et justement cette année, le thème porte sur l’accès à l’eau potable. « Quelques mois avant la compétition, chaque pays avait reçu un kit de la part de l’organisateur. C’était à partir de ce kit que l’équipe devra procéder à la conception et à la programmation de la machine, tout en respectant le thème du challenge. Cependant, l’obtention de notre kit avait eu un retard de deux mois. Mais nous avons quand même relevé le défi et gagné la troisième place », s’enthousiasme Holitiana Arisoa Rafidison.

Et dire que presque personne ne voulait les aider avant leur départ. Seul Edgard Razafindravahy a cru en eux à travers le projet Coder-Bus qu’il a soutenu et au sein duquel les six jeunes ont été formés. Le Président de la République a également apporté son soutien personnel en leur envoyant un virement après leur avoir donné le fameux « Tso-drano » à Iavoloha. Par contre, le ministère des Télécommunications et des nouvelles technologies, n’a pas daigné leur ouvrir ses portes, malgré l’importance de l’événement.

Sitraka Rakotobe