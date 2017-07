L’équipe malgache a réussi à se hisser à la troisième place du podium lors d’une compétition internationale de robotique aux États-Unis.

Sur le podium. Madagascar a encore une fois brillé avec ses jeunes compétences sur la scène internationale. L’équipe malgache a porté haut le flambeau national lors d’une compétition internationale de robotique aux États-Unis. Elle a remporté hier la médaille de bronze du prix international Journey Sophia Kovalevskaya lors de cette compétition qui a vu la participation de plus de cent soixante pays.

L’équipe malgache est composée de six étudiants âgés de 16 à 19 ans ayant de solides connaissances en informatique, télécommunication et électronique. Comme la plupart des jeunes « geek » du pays, ces génies ont réussi à concevoir et à développer des solutions axées sur la société.

Voiture intelligente

Depuis quelques semaines, ces jeunes prodiges de l’informatique et de la robotique se sont penchés sur la programmation. Cela, sous l’égide de Sahaza Rama­rosandy, le boss de Coderbus, un projet de la communauté Habaka.

« Ils ont commencé à étudier et à connaître tous les détails de la programmation. En passant, ils ont fini de programmer une voiture intelligente. Le robot est arrivé le 20 mai, et ils ont étudié tous les détails et ont commencé à déléguer toutes les tâches à accomplir. Pour préparer ce concours, chaque membre de l’équipe a contribué par son talent et ses compétences », explique-t-on sur le site de la Team. Chaque pays reçoit un kit de l’organisateur. À partir de ce kit, l’équipe devra procéder à la conception et à la programmation de la machine, tout en respectant le thème du challenge.

Ce concours organisé par First Global Challenge est un évènement annuel qui met à l’honneur de jeunes talents scientifiques du monde entier, en leur permettant de créer des robots qui apporteront des solutions aux grands défis mondiaux. Cette année, le thème portera sur l’accès à l’eau potable, et c’est la première fois que le « Team Mada­gas­car » participe à un concours d’une telle envergure.

Le président de la Répu­blique, Hery Rajaonari­mam­pianina, a personnellement soutenu financièrement l’équipe en la recevant avant son départ.

Lova Rafidiarisoa