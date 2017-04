La banque BNI Madagascar se met à l’heure de l’ebanking. Ses clients pourront, désormais, bénéficier des multiples avantages du service en ligne.

De l’innovation. La banque BNI Madagascar vient de faire un pas supplémentaire dans l’ebanking. Les responsables de cette institution financière ont présenté hier au siège de la banque à Analakely le tout nouveau service « BNI-Net ». « C’est un site transactionnel », a déclaré Gervais Atta, directeur du développement commercial et du marketing. Mais derrière ce produit se trouvent des services e-banking beaucoup plus performants avec notamment la possibilité d’effectuer plus de transactions en ligne. « Les clients peuvent effectuer leurs opérations et transactions bancaires à distance et en temps réel avec davantage de sécurité, et quelle que soit la devise utilisée », a expliqué ce responsable.

Depuis plusieurs mois, la banque a investi pour la modernisation de ce site transactionnel et de l’ensemble de son système d’information. Ses techniciens ont travaillé jour et nuit pour sa réalisation. Des simulations, des tests, et des corrections ont été effectués. D’après les explications du directeur de la communication institutionnelle et des relations publiques de la banque, Ndriana Ralaimanisa, c’est l’ensemble du système d’information qui était touché par cette refonte et mise à jour. « Le basculement vers ce nouveau système informatique s’est effectué le 10 avril. Depuis, l’ensemble du personnel et les agences travaillent avec le nouveau système », a souligné Ndriana Ralaimanisa.

Sécurisé

Interrogé sur la question sécurité, les responsables de la banque se veulent rassurants. « Des serveurs hautes disponibilités ont été déployés pour rendre le service accessible à tout moment et n’importe où. Nous disposons aussi d’un plan de reprise d’activité et de backup très fonctionnel en cas de sinistre », rassure Gervais Atta. À en croire ses déclarations, « l’accès au serveur est protégé et sécurisé tout comme la transaction des données. Toutes les opérations, qui sont cryptées, disposent d’une traçabilité », continue-t-il d’expliquer.

La BNI Madagascar mise beaucoup sur ce nouveau service pour atteindre une large gamme de clientèle. À l’heure où l’accès aux nouvelles technologies se démocratise, il est temps pour la banque de suivre ce rythme. En plus d’être un site tran­sactionnel, BNI-Net propose toute une multitude de fonctionnalités. La consultation des soldes, la transaction entre les comptes BNI et autres banques, le contact direct avec le gestionnaire de compte, ne sont que des exemples de fonctionnalités proposés par ce service. Plus besoin ainsi de faire la queue dans les agences pour effectuer ces opérations.

Lova Rafidiarisoa