Dans les temps. Le ministère des Finances et du budget se dit dans les temps. À en croire le ministre des Finances et du budget, joint au téléphone, hier, le projet de Loi de finances pour 2017 devrait être présenté devant le Conseil de gouvernement aujourd’hui, et devant le Conseil des ministres, mercredi. Le texte devrait ensuite être déposé devant l’Assem­blée nationale avant le 30 octobre ainsi que le prévoient les textes. « Il n’y a pas de retard », souligne le ministre Gervais Rakotoarimanana.

Hier, le ministre des Finances et du budget avait déjà été devant les députés pour une séance à huis-clos. Si le ministre s’est voulu discret sur le contenu des discussions, les députés ont indiqué qu’il y était notamment question des 200 millions d’ariary réservés au Comité local de développement (CLD), de la subvention des communes, de l’octroi des véhicules 4×4 aux députés et des indemnités des chefs de fokontany.

Si le Grand argentier, après trois heures de débats houleux, a fait preuve d’une certaine souplesse dans ses réponses relatives au CLD, il a préféré éluder les questions qui pourraient fâcher, tel que le sujet des véhicules 4×4. « On va voir parce que cela touche particulièrement l’ensemble de la population », a-t-il indiqué sur les fonds réservés au CLD. Sur la question des véhicules à acheter aux élus, il est resté silencieux. « Mais il a dit que c’est au président de voir », confie un élu présent à la séance d’information.

J.R.