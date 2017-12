Chose promise, chose due l’UE qui s’est engagée à soutenir la politique écono­mique et sociale de l’État a décaissé une partie de l’argent destiné à cet effet.

Rassurant. Avec des indicateurs de croissance affichant une généralité positive dans presque tous les domaines, l’État malgache s’est vu

verser, hier, la somme de 13,5 millions d’euros dans les caisses du trésor. Effectué, sous forme de dons, par l’Union Européenne, ce versement entre dans le cadre du programme d’appui budgétaire sur lequel l’Union s’est engagée au mois d’avril dernier. Le décaissement de cette somme a pour objectif de soutenir les politiques économiques et sociales du gouvernement par rapport à des objectifs que les deux parties se sont fixés au préalable.

Selon l’Union « La notion de performance étant de mise, l’octroi de cette somme pour le trésor public n’a donc pu se faire sans l’accomplissement de certains résultats ». On ne citera, entre autres, que le maintien de stabilité macro-économique, la maîtrise globale de l’inflation, les avancées des réformes structurelles, notamment, concernant les entreprises publiques à l’image de la Jirama et d’Air Mada­gascar. Sans mentionner les progrès réalisés en matière de transparence concernant le budget de l’État ou encore la mobilisation des recettes fiscales qui ont déjà dépassé les objectifs, depuis l’année dernière, ainsi que pendant le premier semestre de cette année.

Du concret

Toutefois, malgré des indicateurs affichant tous les feux au vert, quelques points restent encore à améliorer. Notamment en ce qui concerne le programme relatif aux secteurs sociaux dont les subventions aux communes concernant les centres de santé de base et les écoles publiques. Raison pour laquelle le décaissement a été limité à la somme de 13,5 millions d’euros au lieu des 15 millions prévus au départ de la prise d’engagement de l’Union Euro­péenne.

Pour rappel, pour l’année 2014, dans le cadre du même programme, le versement a atteint un pic de 65 millions pour redescendre à 11,5 millions, l’année d’après. Par ailleurs, l’Union Européenne reconnaît les efforts déjà accomplis par rapport au contrat de consolidation de l’État mais reste toujours dans l’attente de résultat beaucoup plus significatif dans certains domaines de gouvernance, plus particulièrement des évolutions concrètes en matière de lutte contre la corruption.

Harilalaina Rakotobe