L’Aéroport de Madagascar (ADEMA) annonce dans un communiqué de presse la fin des activités des navettes reliant Antanana­rivo à l’Aéroport d’Ivato. Des bus modernes et plus sûrs que les transports

en commun de cet axe ont desservi plusieurs hôtels du centre ville à l’aéroport à 10 000 ariary par per­sonne. Le motif évoqué par l’Adema est la non reprise de ce moyen de transport par le nouveau conces­sion­naire de l’aéro­port à savoir Ravinala Airports. Ainsi, les navettes ne seront plus opération­nelles à partir du 1er janvier 2017.