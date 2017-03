Un film documentaire relatant la période d’exil de Marc Ravalomanana est à l’affiche, au Danemark. Le long métrage concourt au festival international de Copenhague.

Des scènes iné­dites. C’est ce que promet le film documentaire « Return of the President ». Diffusé samedi pour la première fois à Copenhague, Danemark, ce film documentaire réalisé par Lotte Mik-Meyer, cinéaste danoise, relate la vie de Marc Ravalomanana, ancien président, durant sa période d’exil en Afrique du Sud.

« Le film raconte ce qu’a été la vie de l’ancien chef d’État durant son exil, jusqu’à son retour en 2014 », indique une source proche de l’ancien locataire d’Iavoloha. À elle d’ajouter que « ce documentaire propose des séquences inédites qu’aucun média n’a jamais pu filmer ».

Les quelques secondes de la production cinématographique mettant en scène Marc Ravalomanana mon­trent, effectivement, des réu­nions pendant lesquelles l’ancien Président prépare les négociations politiques durant la Transition.

Une scène où le résident de Faravohitra s’emporte contre Joachim Chissano, médiateur de la crise malga­che dépêché par la Commu­nauté des États d’Afrique australe (SADC), peut aussi être vue dans la bande annonce, qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines.

Ses tentatives de retour au pays durant la période transitoire font également partie de l’histoire racontée par Lotte Mik-Meyer dans son film.

Pour la sortie officielle du film, l’ancien chef d’État et sa famille, accompagné de quelques membres de sa famille politique ont fait le déplacement à Copenhague. Le documentaire réalisé par la cinéaste danoise, justement, concourt au festival international des films documentaires dans cette ville.

