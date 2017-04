Une situation alarmante. L’or noir de Madagascar est gravement menacé. D’après la déclaration du groupement des exportateurs de vanille de Madagascar dans un communiqué en date du 13 avril, « des transports et des échanges commerciaux de vanille verte ou semi-préparée se font dans de nombreuses régions et jusque dans la capitale depuis le début de l’année alors que les dates d’ouverture des marchés officiels ont été décidées pour le

20 juin pour la région Sava ». Joint au téléphone hier, un opérateur à Antalaha confirme que les opérateurs dans cette filière se trouvent encore dans une mauvaise situation, « malgré les pertes après le passage du cyclone, les cueillettes précoces menacent le marché. Presque 50% de mes clients ont annulé leurs commandes de peur que les vanilles ne respectent plus les normes », se plaint-il.

La flambée du prix s’ajoute à ce problème car le kilo de vanilline artificielle se vend à 10 dollars alors que celui de vanilline naturelle d’origine malgache revient à près de 60.000 dollars. Ces opérateurs tirent la sonnette d’alarme en faisant appel aux autorités de mettre en place des mesures de contrôle adéquates pour le respect de législation en vigueur et mieux impliquer les luttes contre les pratiques criminelles.

S.M.H.