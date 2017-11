Compliqué. La filière litchi de cette année fait face à plusieurs difficultés dues notamment, aux conditions climatiques défavorables sur les deux principales villes productrices de litchi, Toamasina et Manakara. Une situation qui engendre des complications au niveau de l’approvisionnement national et international.

Après les premiers 7 600 tonnes partis pour l’Europe, le prochain envoi de cargaison reste toujours en attente. Pour cause, une faible production cette année qui a beaucoup diminué avec une contre-performance de -40%. « L’arrivée tardive de l’hiver australe dans tout l’océan Indien gâche tout le processus à partir de la floraison jusqu’à l’approvisionnement. Mais si nous arrivons à atteindre au moins 20 000 tonnes à exporter à Dubai, en Russie et en France, nous serons tout de même satisfaits », explique le Centre technique horticole de Toamasina.

Le deuxième bateau attend depuis dimanche la fin du chargement des prochains 7 600 tonnes pour pouvoir partir vers le vieux continent.

L’approvisionnement national est aussi touché. Les quelques 360 kilomè­tres entre Antananarivo et Manakara ne sont pas les réels obstacles.

Les acheteurs ne sont tout juste pas motivés à s’offrir des litchis pas encore mûrs et encore trop chers. Ce fruit est présent un peu partout chez les détaillants, mais sans grand succès. Le prix du kilogramme du litchi a carrément doublé par rapport à l’année dernière, allant de 1 400 à 2 400 ariary en une semaine à peine après l’ouverture de la saison.

Tsiry Razafindrazaka