La politique-cadre pour l’exploitation du bambou n’est pas encore disponible. Des ateliers et réunions ont déjà eu lieu pour démarrer, opérationnaliser et rentabiliser les potentialités de cette ressource à Madagascar. « Il manque en effet un élément important à ce document-cadre, c’est l’inventaire officiel des espèces et des localités précises des bambous existants dans le pays », explique Benohery Andriambololomanana, point focal de l’INBAR (Interna­tional network for rattan and bambou) auprès du ministère de l’Environ­nement, de l’écologie et des forêts, et à la fois directeur de la valorisation des ressources forestières du même ministère.

Deux universitaires de Tsinghua University, doctorant et post-doctorant, parlant très bien le français ont alors dispensé une formation sur l’utilisation du logiciel d’inventaire des bambous en début de semaine aux agents du ministère indiqué plus haut, du Prospérer, de Conservation International, de Missouri Botanical Garden et de l’Ecole supérieure en agronomie. « L’objectif de l’inventaire est de connaître les surfaces réelles par espèce, et de découvrir d’autres espèces, au cas où il y en aurait d’au­tres à part les trente-deux reconnues jusqu’ici. L’inventaire nous aidera à connaître les ressources réelles en bambou », précise le coordonateur national de l’INBAR à Mada­gascar, Njaka Rajaonarison.

Algorithme

La formation de deux jours est suivie d’une descente sur terrain de quinze jours avec les formateurs chinois. « L’inventaire national éclairera sur l’utilité et la rentabilité de chaque espèce en biomasse, en meubles ou autres. Quels types de bambou promouvoir, valoriser ou conserver ? Les bambous ne poussent pas comme les arbres des forêts, mais plutôt en groupes éparpillés. Aussi, il est utile d’avoir des outils informatiques pour déterminer les lieux et les types d’espèces », a fait savoir Jean Yves Razafindrakoto, responsable technique de la filière bambou auprès de Prospérer.

« Le logiciel Global landcovermapping portal fonctionne à base d’algorithmes de cartographie, de GPS et de Système informatique de gestion (SIG). Il est plus précis que le google map, vu l’utilisation directe d’appareils photo. Les coordonnées obtenues seront intégrées dans le logiciel pour identifier les types de bois avec l’image satellite, et pour obtenir une cartographie d’occupation et d’usage du sol », a expliqué Zhichao Li, l’un des formateurs.

Mirana Ihariliva