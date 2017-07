La réforme mise en place par l’État commence à porter ses fruits. Le volume d’or exporté atteint le double de celle de l’année dernière.

Bilan positif. Le volume d’or exporté pendant le premier semestre de l’année s’évalue à 1 308 940 grammes soit 1, 300 tonnes avec une valeur se chiffrant à plus de 38 330 000 USD d’après les données recueillies auprès du département d’exploitation minière au sein du ministère auprès de la présidence chargé des Mines et du pétrole. Le chiffre a doublé par rapport au premier semestre de 2016, car à cette époque, Madagascar a exporté près de 44 kilos d’or avec une valeur de plus de 1 200 0000 USD. À la fin du premier trimestre de cette année, le volume d’exportation est de 835 kilos d’or.

Dubaï est la principale destination de l’or en provenance de la Grande ile. Une dizaine de sociétés sont dans l’exportation de ce métal jaune. Les Sri-lankais et les Indiens s’avèrent les principaux exportateurs de cette matière mais les Chinois et les Européens comme les Italiens et les Français se lancent désormais dans l’activité. Les impacts pour la recette minière en termes de ristourne, de droit de redevance et de droit de poinçonnage sont importants. À titre d’exemple, le taux de poinçonnage est de 2 000 ariary / gramme pour

une quantité d’or de moins de 5 kilos tandis que pour un volume supérieur, le taux diminue à 1 500 ariary/gramme. À l’échelle internationale, le cours de l’or se trouve aux environs de 39 dollars à 40 dollars par gramme pour l’or de 24 carats, « Madagascar exporte pour l’instant l’or de 18 carats qui se vend à 30 dollars/ gramme selon le cours mondial », explique François Rakotoson, chef de division d’exportation minière.

Une société d’affinage

En ce qui concerne la qualité du produit, la majorité du traitement de l’or se fait artisanalement, surtout dans l’exploitation. L’affinage de l’or de 18 carats à 24 carats coûte aux alentours de 1 dollar par gramme et cela se fait à Dubai pour l’or en provenance de Madagascar.

Une autre perspective est déjà envisagée par les autorités pour que cette filière ait plus d’impact sur l’économie. Mada­gascar reste un pays consommateur alors que ce métal jaune pourrait apporter une valeur ajoutée à l’économie nationale comme pourvoyeurs d’emploi. « Nous envisageons actuellement la création d’une société d’affinage et de traitement de l’or sous le nom de SATO. Cela pourra surement créer des emplois et aussi mettre en valeur le label malgache car Madagascar doit être également un pays producteur et non seulement consommateur vu notre potentialité », explique François Rakotoson. Des améliorations ont été adoptés par les autorités afin de lutter contre l’exportation illicite de l’or mais également dans le but de formaliser la filière. La mise en place d’un cadre agence national pour l’or (ANOR) constitue l’une des principales initiatives adoptées par l’État. Le guichet unique facilite le traitement du dossier avec un délai de traitement plus court.

Le suivi de la traçabilité de la filière à travers sa circulation figure parmi les mesures adoptées pour éviter les infractions. « Nous avons apporté des améliorations dans l’exploitation de ce métal jaune par le biais d’un encadrement et d’une orientation des

opérateurs au sein de notre département par exemple », rajoute François Rakotoson. La déclaration de stocks a également engendré une hausse de réserve d’or avec une quantité de 835 kilos d’or, « le volume d’exportation redonne actuellement de l’espoir à la filière aurifère. Les autorités doivent toutefois renforcer les contrôles pour lutter contre l’exportation illicite et pour augmenter notre stock », avance un économiste au sein du centre de réflexion des économistes de Mada­gascar.

Sandra Miora Hafalianavalona