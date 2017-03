Le créateur du groupe facebook «Fifosana hanatsarana ny pipole gasy» a été jugé, hier. Malgré le désistement des plaignants, il est poursuivi pour menace de kidnapping.

Le procès de Hiary Rapa­noelina, créateur et administrateur du groupe facebook «Fifosana hanatsarana ny pipole gasy», s’est tenu hier, au tribunal de première instance. Le

prévenu est inculpé pour diffamation et menace de kidnapping. Suite aux retraits de plaintes la semaine passée par les artistes ainsi que par le député élu dans l’Antananarivo Atsimondrano Harijaona Randriarimalala, alias John Elite, la partie plaignante n’a pas été représentée hier, à l’audience. Malgré leur absence, le ministère public a continué le procès. D’ailleurs, il a préconisé l’application de la loi contre le prévenu.

Si, pour la diffamation, les poursuites sont abandonnées en cas de désistement, d’autant plus que l’affaire Rapanoelina se réfère à la loi contre la cybercriminalité, l’inculpation pour menace de kidnapping relève, en revanche, d’un délit de droit commun, selon une source auprès du tribunal. De ce fait, la partie civile prend le relais en cas de désistement des plaignants, qui, par cet acte, renonce aux dommages et intérêts.

Lors du procès, Hiary Rapanoelina a réfuté les accusations portées à son encontre. La défense a formulé une demande de liberté provisoire mais cela été rejetée par la cour.

En délibéré

L’affaire est en délibéré, suspendu au verdict, le créateur du groupe «Fifosana hana-tsarana ny pipole gasy» a été renvoyé à la maison centrale d’Antanimora après l’audience. Ayant bénéficié d’une mise en liberté provisoire depuis sa traduction devant le parquet la semaine passée, son épouse soupçonnée d’être un coadministrateur du groupe a, quant à elle, pu regagner son foyer.

Figure connue dans le coaching vocal dans une émission de téléréalité, Hiary Rapanoelina s’est également fait un nom dans l’acappela aux côtés du groupe AVM. Vers mi 2015, il a créé le groupe facebook «Fifosana hanatsarana ny pipole gasy», qui, au bout de deux ans, a rassemblé près de soixante-dix-sept mille membres. Dans cette frénésie à parler des

célébrités, à l’instar d’artistes et des politiciens, des utilisateurs ont fait de publications sulfureuses nourries par des commentaires désobligeants, lesquels ont obtenu l’approbation des administrateurs.

Après de vains pourparlers, les artistes ainsi que le parlementaire John Elite ont conduit l’affaire devant la justice. Arrêté par la brigade criminelle à son domicile à Andoharanofotsy, Rapanoelina a été placé sous mandat de dépôt le 4 février, après avoir fermé son compte facebook, la veille, et ouvert à la police l’administration du groupe. Au bout de dix sept jours d’incarcération, il a imploré le pardon des «victimes» du groupe, à travers sa famille, mais cela n’a pas pour autant mis fin, ni aux poursuites, ni a son séjour carcéral. Le couple sera fixé sur son sort le 7 mars. Son avocat a évoqué des circonstances atténuantes.

Andry Manase