Nalefa am-ponja vonjimaika any Maintirano, ny vehivavy iray voarohirohy ho nampiantrano ireo lehilahy telo voatifitra tany an-toerana, ny marainan’ny zoma 18 novambra lasa teo. Andian’ olona, anisan’ireo andrimasom-pokonolona no nahatifitra azy telo lahy.

Voalaza fa vao nikasa hanao fanafihana tany an-drenivohitr’i Maintirano izy ireo no nifanena tamin’ireo mpanao fisafoana ka nirifatra nitsoaka sady nitifitra. Nisy ny fifandonana teny amin’ny

faritra manakaiky ny seranam-piaramanidin’i Maintirano. Lavo ireo telo lahy ary mbola tratra teny amin’izy ireo ny basim-borona sy gony feno fanafody gasy ary antsibe.

« Tonga nanao ny tatitra momba io fifampitifirana io ny tompon’andraikitry ny dina sy ireo andrimasom-pokonolona. Naterin’izy ireo teto aminay ihany koa ny basy sy ny fanafody gasy », hoy ny zandary any Maintirano.

Taorian’izay, nitohy ny fanadihadiana ka nahafantarana fa io vehivavy io no mpampiantrano ireo olon-dratsy ary fantatra tamin’ny fanafihana farany niseho izay nahaverezana omby 34 izany. Fantatra ihany koa fa avy amina kaominina ambani­vohitra manodidina an’i Maintirano izy telo lahy, raha olona eo an-toerana kosa ilay nampiantrano.

Nantenaina Njanahary