Parvenant à vaincre peu à peu le cliché péjoratif qu’on leur attribue, les produits locaux commencent à rassurer les consommateurs. Un phénomène confirmé par la Foire internationale de l’économie rurale de Madagascar (Fier-Mada) qui se déroule, en ce moment, au terrain annexe de Maha­masina. Consommé autant par les étrangers que les autochtones, le label « Vita malagasy » est à présent gage de qualité et de plus en plus prisé.

Si, auparavant, cet engouement ne portait que sur les produits artisanaux, à présent, les technologies malgaches sont aussi à la une, notamment dans le domaine agricole. À l’image de la société « Création d’Adam » au stand 372, une entreprise œuvrant

dans la conception de matériel d’élevage agricole et industriel.

De simples cages à poules pondeuses, en passant par les abreuvoirs automatiques pour vaches laitières, ou encore des fumoirs, du matériel de boulangerie jusqu’à la yaourtière industrielle, « Nous œuvrons depuis dix ans dans la conception de matériel sur mesure », explique Ando Aimé Rakotondrasoa, directeur. Ainsi, par ces offres à la carte, la société contribue largement à l’épanouissement des petites et moyennes entreprises dans la mesure où elle permet à ces dernières de pouvoir se doter du meilleur matériel à un tarif accessible pour les petits budgets.

Harilalaina Rakotobe