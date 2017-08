Le challenge national Fiba 3×3 s’est tenu à Mahajanga ce week-end. C’était une confirmation pour Kingston et Fandrefiala.

Confirma­tion. Les formations de Kingston Boeny chez les hommes et Fandrefiala Analamanga chez les dames sont les patrons du Fiba 3×3 à Madagascar.

L’équipe masculine hôte composée de Bila, Elie et Ricky, championne de l’édition 2016 sous le maillot de l’ASCB, remporte le trophée et le chèque géant d’une valeur de 500 000 ariary. Ils ont défait en finale du challenge national en marge de l’évènement Big Soma, dimanche soir, au Soma Beach Club, la Gendarmerie nationale basketball de Vakinankaratra, sur un score de 17 à 13.

L’équipe vice-cham­pionne a, pour sa part, reçu le chèque de 250 000 ariary. La troisième place revient à la formation de Tanà 2 qui a défait, en match de classement, celle de Tanà 1 par 17 à 12. Chez les dames, Fandre­fiala Analamanga, club champion national en titre constitué de Judith, Hasina, Sarobidy et Rabri a écarté l’équipe locale de Soma Beach basketball sur un score de 8 à 6 en finale. MB2ALL

Analamanga, vice-cham­pion de Madagascar, se contentait de la troisième marche, après avoir battu en match de classement, la formation de JSB Boeny par 20 à 10. Telma, sponsor numéro 1 de la fédération, a offert un chèque de 400 000 ariary pour l’équipe championne et 200 000 ariary pour la dauphine. Au con­cours de tirs à trois points, le trophée revient à Guy Stevel de Cosfa chez les hommes et Fanjatiana Raholiarisoa chez les dames.

Afrobasket à Togo

Cette deuxième édition du challenge national a permis au staff technique de la fédération malgache de basket-ball, de détecter les présélectionnés pour le premier Afrobasket de Fiba 3×3. Suite au désistement des îles voisines à la coupe de la zone 7, Madagascar est qualifié d’office pour représenter l’océan Indien à la toute première édition du championnat d’Afrique de Fiba 3×3.

Ce sommet continental se tiendra au Togo du 3 au 5 novembre. « L’équipe technique a détecté huit ou neuf joueurs susceptibles d’inté­grer la présélection. On est si pressé pour le regroupement car ces joueurs vont encore disputer le championnat N1A et la CCCOI », a précisé le président de la fédération, Jean Michel Ramaroson.

Dix présélectionnés constitueront la liste de ceux qui vont suivre la préparation, selon de directeur technique national, Angelot Solofohery Razafiarivony.

« Nous allons garder cinq joueurs jusqu’à la veille du départ pour l’Afrobasket pour qu’on puisse avoir des remplaçants bien rodés en cas de blessure d’un ou des membres de l’équipe nationale », a confié le DTN Angelot Solofohery Razafiarivony. Madagascar pourra bien briller sur la scène africaine à ce style de basketball comme le cas du football en beach soccer.

Serge Rasanda