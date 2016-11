Loza vao maraim-be. Fiara marika « Hyundai » nitondra teratany maraokanina no nivarina tany an-tanimbary, teny

amin’ny By-pass omaly tokony ho tamin’ny efatra ora maraina, rehefa tsy nahatana ny familiana intsony ny mpamily. Mpikarakara sakafo avy tany amina hotely iray tany amin’iny toerana iny no noentin ilay fiara ary nikasa hihazo ny renivo­hitra hamonjy trano fandraisam-bahiny hafa indray izy ireo. Naratra ny teratany maraokanina efatra ambin’ny folo, ny iray tamin’izy ireo no voalaza fa nitaraina ho tena voa mafy

tamin’izany. Tombanana ho sendra torimaso fotsy ny mpamilin’ ilay « Hyundai », izay teratany malagasy, ka izany no heverina fa nitarika ny loza. Nandeha am-pilaminana ny fiara no nifanena tampoka tamina fiaran’olon-tsotra iray marika « Citroen » avy aty an-drenivohitra nitodi-doha nianatsimo.

Nivily tany amin’ny ilany havia ity fiara nitondra Marao­ka­nina ity ary tafalatsaka tany an-tanimbary avy hatrany. « Fiara fitondrana marary no naka ireo teratany maraokanina teny

an-toerana. Ilay mpamily kosa natao famotorana ety amin’ny zandary », hoy ny fanazavan’ny zandary eny Andoharanofotsy.

Nantenaina Njanahary (AO RAHA)