Chef de file du mouvement MMF à Fianarantsoa, l’ancien chef de région de Haute Matsiatra serait retenu captif par des individus non identifiés. La thèse de représailles politiques est avancée.

Représail­les, règlement de compte ou acte d’intimidation La question reste entière sur les motivations des faits qui se sont déroulés, hier, à Fianarantsoa.

Chef de file du mouvement d’opposition « Malagasy mivondrona ho an’ny fanorenana ifotony » (MMF), dans la capitale du Betsileo, Benja­min Raharison, ancien chef de la région Haute Matsiatra, aurait été « enlevé », et serait actuellement « séquestré » par des individus non-identifiés.

D’après Pety Rakoto­niaina, ancien président de la délégation spéciale (PDS) de la ville de Fianarantsoa, et parmi les têtes de gondole du MMF, l’ancien premier responsable de la région Haute Matsiatra aurait été victime d’un rapt à son domicile. « Personne ne sait où ses ravisseurs l’ont emmené. Sa famille est actuellement sans nouvelle de lui. Il est certain qu’il est séquestré », affirme l’ex-premier magistrat de la capitale de Betsileo.

Selon les faits narrés par l’ancien PDS Rakotoniaina, lors d’un entretien téléphonique, hier, l’action de ces individus auraient débuté lors d’une réunion des militants du « Malagasy mivondrona ho an’ny fanorenana ifotony » à Fianarantsoa. « Un groupe de gros bras ont fait irruption dans une réunion des membres du MMF dans un endroit privé, qui plus-est, pour y semer la pagaille. Ils ont tabassé certains participants », rapporte l’homme politique.

Deux membres locaux du MMF seraient sérieusement blessés. Certaines indiscrétions affirment, par ailleurs, que les assaillants ont été « au nombre de treize, dont deux éléments des forces de l’ordre ». Pety Rakotoniaina soutient qu’« effectivement, ceux qui ont assisté à la scène affirment avoir aperçu sur les lieux des membres des forces de l’ordre. Mais ce sont surtout les gros bras qui ont été l’auteur des faits ».

À domicile

Contacté sur le sujet, le colonel Andrianirina Yvon Razanakoto, commandant de la Circonscription inter-régionale de la gendarmerie nationale (CRIGN) de Fianarantsoa, concède avoir eu vent des faits. Il indique, toutefois, ne pas encore être en possession d’informations précises.

« Cette information fait, en effet, grand bruit à Fiana­ran­tsoa. Seulement, je ne peux rien affirmer car nous ne sommes qu’au début des investigations. Je ne peux encore rien avancer sur le motif des faits, leurs auteurs et si l’ancien chef de région est séquestré ou pas. Pareillement, sur une éventuelle implication d’éléments des forces de l’ordre », déclare le colonel Razanakoto, joint au téléphone dans la soirée d’hier.

Le mystère reste donc entier sur les raisons qui ont mené au rapt de Benjamin Raharison, ainsi que sur l’identité de ses ravisseurs. Cela, d’autant plus que, d’après Pety Rakotoniaina, l’ancien chef de région a été enlevé à son domicile. « Il n’a même pas pris part à la réunion du MMF. Ses ravisseurs ont déboulé à son domicile, expressément, pour l’emmener avec eux », soutient l’ancien PDS de la ville de Fianarantsoa.

La réunion des militants du « Mivondrona ho an’ny fanorenana ifotony » à Fianarantsoa, hier, aurait été pour préparer leur participation au meeting que cette entité et le mouvement « Mitsangana ry Malagasy » (M-MRM) compte tenir au gymnase couvert de Maha­masina, ce samedi. Un rendez-vous annoncé comme une démonstration de force des formations d’opposition qui réclament la démission du président de la République.

Face à la séquestration de l’ancien chef de région de Fianarantsoa, les sympathisants de ces mouvements parlent de « représailles et intimidations ». Certains craignent que pareille cas se produise afin de perturber la messe des opposants, samedi.

Avoko et consorts en réunion au siège de la HVM

Vus. Ny Avoko Rakotoarijaona, chef de file de la discipline Kung-Fu Wisa et des meneurs d’associations des habitants des bas quartiers de la capitale ont été aperçus, hier, au siège du parti « Hery vaovao ho an’i Madagasikara », (HVM), à Antanimena. Une présence intrigante étant donné qu’il cadre avec un contexte politique tendu où des bruits avance l’intention d’un groupe de personnes de perturber le meeting des opposants, samedi. Ny Avoko Rakoarijaona a, d’autant plus, déjà affirmé que le Kung-Fu Wisa « est prêt à se dresser contre tout acte de déstabilisation », pareillement, pour les organisations des bas quartiers.

Garry Fabrice Ranaivoson