Sortie des résultats du baccalauréat à Fianarantsoa. Le taux de réussite à l’examen du baccalauréat a connu une baisse par rapport à la dernière session, pour l’ex-province de Fianarantsoa. 49,95% des vingt cinq mille cinq cent inscrits ont été admis à l’examen cette année, contre 52,93% en 2016. « Les épreuves de langues ont bloqué les candidats. Certains ont eu 03/20 en français et en anglais. Le problème d’insécurité dans les milieux ruraux et la pauvreté des familles compromettent, également l’enseignement », explique le professeur Ratsimbazafy, directeur de l’Office du baccalauréat à Fianarantsoa, joint au téléphone, hier, lors de l’affichage des résultats dans les centres d’examen.

Le taux se répartit comme suit : 47,85% pour la série A2, qui représente le plus grand nombre de candidats, 51,66% pour la série D, 58,50% pour la série C, 60,71% pour la série A1, 56,58% pour la série technique et 58,82% pour la série technologie.

La proclamation du résultat est attendue le 25 août, pour Antananarivo. La délibération se tiendra la veille.

M.R.