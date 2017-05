L’association des femmes Arche de la Nation (ADN) donne leur appui aux mères. Ses membres ont remis des vivres à des familles vulnérables du quartier de Tsimbazaza, samedi. «De telle activité est opérée pour que les mères de famille puissent célébrer la fête. D’autant plus, sensibiliser les femmes à prendre en main leur avenir fait partie de notre programme», indique un communiqué envoyé dans le cadre de cette donation, hier.

Ces mères membres de l’ADN ont eu pour cible les personnes âgées de ce quartier, ainsi que les orphelins pris en charge au centre des sœurs Nazaréennes à Tsimbazaza. Au total, quatre vingt treize familles et soixante quinze enfants ont bénéficié de ces vivres. Ceux-ci sont composés entre autres de riz, de légumes secs, des bonbons et des biscuits. Cette association a tenu à informer que ce n’est pas la première activité qu’elle a effectuée. « Nos membres et celles qui en ont grand besoin ont bénéficié des formations sur la couture», précise le communiqué.

L’association des femmes ADN remercie particulièrement Edgard Razafindravahy, le chef de file national de ce parti politique. « Il nous a fait confiance et nous a poussées à aider nos concitoyens », cite Francia Raharinavalona, chef de file de l’association des femmes ADN à Antananarivo, dans ce communiqué. Elle invite celles qui souhaitent soutenir les femmesP à remplir le rang de l’association, pour rehausser la valeur des femmes à Madagascar.

Miangaly Ralitera