Un scootériste sous un poids lourd, un maire abattu avec son frère, fusillade, un homme tué par son épouse, triple tonneau de minibus….

Une fête de pentecôte faucheuse. Huit morts toutes aussi dramatiques les unes que les autres ont suscité l’émoi pendant le week-end. Fusillade meurtrière, intervention policière, crime domestique, accident de la circulation et overdose d’alcool ont fait des morts.

Cette série noire a commencé dans la soirée de vendredi aux alentours de 21h 30 à Andraharo, lorsqu’un scootériste a péri sous le châssis d’un poids-lourd. Le choc s’est produit à toute vitesse. De source policière, le jeune homme de vingt-cinq ans qui tenait le guidon du deux-roues a succombé à un violent choc en pleine tête.

Le lendemain, en fin de matinée à Anosibe, une fusillade meurtrière a éclaté lorsque la police est tombée nez-à-nez avec un jeune homme de vingt-deux ans, muni d’une arme automatique. Frappé d’une balle au bras, un policier se trouve dans un état préoccupant. En ouvrant le feu, un collègue du blessé a, pour sa part, touché à la poitrine le suspect armé, le tuant sur le coup. Selon les informations communiquées, le quidam allait commettre, en plein jour, une attaque à main armée avant qu’il ne se heurte à des policiers qui l’avaient déjà suivi à la trace.

Coma

Samedi était vraisemblablement le jour le plus meurtrier de tout le week-end. En début de soirée vers 17h 30, Elysé Arsène Ratsimbazafy, quarante-deux ans et maire de la commune rurale d’Ambalakindresy Ambohi­mahasoa, a été froidement abattu dans une embuscade de bandits de grand-chemin. Roger Rafanomezantsoa, son jeune frère de vingt-cinq ans a partagé son sort. Après avoir assisté à un événement familial, l’élu et son frère allaient regagner à moto leurs foyers à Andrainafotatra Ambalakin­dresy lorsqu’ils ont été arrosés de balles en chemin. Le maire allait entamer des démarches auprès des forces de sécurité pour y mener une opération lorsque la mort l’a happé.

Quelques heures plus tard, c’est une scène de ménage qui a viré en homicide à Anosipatrana. Poignardé à la poitrine par son épouse, un chef de famille de vingt-deux ans n’a pas survécu. Il avait déjà rendu l’âme lorsque les médecins urgentistes l’avaient pris en main.

Le jour de la pentecôte, la mort a happé sur la RN 2, à la hauteur de Marozevo. Un taxi-brousse de marque Mercedes Sprinter de la coopérative Cotisse a fait un vol plané par-dessus un ravin de 30 mètres, lorsque le chauffeur en avait perdu le contrôle. Celui-ci n’a pas survécu même s’il était conscient et pouvait encore porter assistance à ses passagers après l’embardée.

Tôt hier matin, la RN 7 a, par ailleurs, fait des victimes pour la énième fois. Aux alentours de 7 heures, un taxi-be de marque Merce­des Sprinter de la ligne 133 qui allait rejoindre Antsirabe avec des enfants, des femmes et des jeunes a fait un triple tonneau à Antetezam­bato Ambohimandroso, tuant un garçonnet de onze ans et faisant une vingtaine de

blessés. Ceux dont l’état a été jugé critique ont été évacués sur Tana, dont une fillette comateuse.

Andry Manase