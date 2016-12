Cœur d’amande. Un nom charmeur pour la nouvelle pâtisserie-boulangerie-glacerie qui vient d’ouvrir ses portes samedi à Ampandrana ( à 50 m de la station Total ). Un nouvel établissement qui vient égayer le quartier et compléter la panoplie des adresses recommandées dans ce domaine. Cœur d’amande mise sur la qualité de ses produits et sur l’originalité de ses créations. « Nous faisons des commandes en privé depuis quatre ans mais on a attendu que tout soit au point pour qu’on ouvre au public », a souligné Bako Rabetsa­roana, la gérante de la maison. Les premiers clients semblent satisfaits à l’issue de cette journée inaugurale. « Les gâteaux sont excellents et les glaces ont une saveur et un goût particuliers », apprécie Lovatiana, ravie de l’ouverture d’une pâtisserie de haut de gamme dans son quartier. « Avec les embouteillages infernaux de fin d’année, cela m’évite de faire des déplacements », ajoute-t-elle.

Cœur d’amande, qui emploie une trentaine de personnes, tombe justement à pic avec les fêtes de fin d’année mais aussi pour d’autres occasions. Elle fait aussi du service traiteur pour les cocktails et les autres évènements.