Incontrôlable. La vente des pétards a obtenu le feu vert du ministère de la Sécurité publique. Le commissaire, Alexandre Ranaivoson, responsable de la communication au sein de la Police nationale, l’a annoncé, hier, dans son bureau à Ampefiloha. «Il est interdit de les faire

exploser dans un lieu public. Toutefois, on peut en vendre », indique-t-il.

Hier matin, les commerçants n’ont pas encore osé étaler ces articles. En effet, à l’approche de la Fête Nationale, la vente des pétards était toujours interdite, auparavant. « Nous en avons parmi nos marchandises, mais nous ne voudrons pas avoir des embrouilles avec les autorités. Nous les cachons donc », nous confie Aina Andriantsoa, une vendeuse dans les rues d’ Analakely.

Le commissaire fait appel aux parents pour contrôler et éduquer leurs enfants à ne pas jouer avec ces articles dans un lieu public. Cela suffira-t-il Il y a quelques jours, un élève d’une école confessionnelle du centre ville a fait éclater dans la cour de l’établissement, un pétard. Cet incident a traumatisé ses collègues. « Je croyais que c’était une arme. J’ai eu la chair de poule », nous a raconté l’un des élèves. Par ailleurs, chaque année, on annonce toujours l’interdiction de vente de ces articles, mais ils continuent à circuler.

M. R.