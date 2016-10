Les fleuristes sont dans l’impasse. Les bouquets de fleurs produits spécialement pour la commémoration de la fête des morts, le 1er novembre, semblent abandonnés. « D’habitude, nous arrivons à vendre une centaine de bouquets de fleurs artificielles, en cette période. Mais là, c’est à peine s’il y a un ou deux bouquets vendus, par jour », expose Miantsa Randriantsoa, une fleuriste à Anosy, samedi.

Selon quelques fleuristes, cette baisse de la clientèle a été ressentie depuis deux à trois ans. « Des fleuristes commencent à monter leur boutique dans les régions. Ainsi nos principaux clients, c’est-à-dire, ceux qui viennent des régions, n’ont plus à se dép­lacer à Tanà, pour s’en procurer », a indiqué Noëline, une autre commerçante à Anosy.

Des personnes rencontrées ici et là, évoquent le manque de moyens, la conversion au christianisme, mais encore le vol des ossements humains, qui a vidé plusieurs tombeaux du jour au lendemain, comme cause de ce défaut de dépôt de gerbes de fleurs sur les tombeaux des êtres chers décédés.

Miangaly Ralitera