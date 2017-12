Le service d’urgence de l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) a reçu cent vingt-six patients en quarante-huit heures. Le bilan de la fête de Noël, depuis la nuit de dimanche à hier, a été dominé par les accidents de la circulation et domestiques. Vingt-six sur ces centaines d’individus ont été hospitalisés. Les autres sont déjà rentrés chez eux après avoir reçu des soins.

Deux victimes d’accidents d’automobile ont succombé à leurs blessures sur le chemin vers l’hôpital et ont été directement acheminées à la morgue, selon les statistiques recueillies à l’HJRA, hier soir. « Cette fois-ci, aucune intoxication alimentaire collective n’a été enregistrée le jour de Noël », a indiqué le professeur Olivat Alison Aimée Rakoto, directeur d’établissement de HJRA.

La brigade des accidents de circulation (BAC), qui est aussi mieux indiquée que le service de l’information, de la communication et des relations avec les institutions (SICRI) pour donner un bilan plus ou moins exhaustif, n’a pas encore obtenu les nombres exacts des accidents mortels et corporels survenus dans la ville et les zones périphériques pendant la Fête.

Les cas des autres centres de santé de la capitale consultés, tels que Befela­tanana, l’hôpital militaire de Soavinandriana et d’autres CSB II, ont révélé plus de quinze victimes d’accidents domestiques, dont la majorité à cause d’une hypertension artérielle, selon des médecins. Aucune mort de coma éthylique n’a toutefois été signalée.

