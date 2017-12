Faute de budget, Noël ne s’annonce guère différent des autres jours. L’essentiel pour les familles serait de pouvoir procurer un peu de joie et bonheur à leurs enfants.

La plupart des ménages ne disposent pas de budget destiné uniquement aux fêtes à cause de la hausse du coût de la vie qui a marqué cette fin d’année. « Nous ne disposons pas encore d’argent pour les fêtes mais nous sommes encore en train de chercher quotidiennement tout ce qu’il faut pour survivre », affirme Hanitra Andria­niaina, vendeur de cigarettes et bonbons à Mahamasina. L’important chez certaines personnes est que le jour de Noel soit vécu en famille mais pas comme tous les jours. « Nous n’avons pas d’argent destiné à la fête de Noel. L’important est de trouver quelque chose qui rend les enfants joyeux. Au lieu de manger des brèdes ou du haricot blanc tous les jours, la famille peut se procurer un poulet. Il faut juste que cette journée soit différente

du quotidien », explique Hery Tsisaherivola, père de famille. Les fonctionnaires attendent encore le salaire mensuel pour pouvoir fêter Noël en famille. « Les préparatifs de la fête sont silencieux. À mon avis, chacun attend encore le salaire mensuel pour pouvoir fêter Noël. Il n’existe pas vraiment de budget spécial », affirme Tanteliniaina Randrianari­vony, père de famille.

Marché silencieux

« Chaque année, quand le bazar de Noël commence, les rues sont pleines de gens, une vraie marée humaine. Actuel­lement, les préparatifs de la fête sont silencieux », constate toujours Hanitra Randrianiaina. Personne ne pense à acheter des tissus pour la fête de la Nativité. Le marché de tissus comme ceux d’Andra­voa­hangy et d’Isotry est boudé par les acheteurs. La plupart des personnes comptent investir plus pour le festin de Noël que pour les habillements. Manger de la volaille est toujours prioritaire pour les Malgaches pour tout évènement festif. « Le prix des volailles n’a pas pris de hausse considérable mais les gens n’ont pas d’argent. Après un long marchandage, nous écoulons toujours quelques volailles », confirme Ndriana Razana­koto, marchand de volailles. Le dindon coûte entre 40 000 et 80 000 ariary. Le kilo de poulet gasy ou de poulet de chair varie de 10 000 à 15 000 ariary.

Mamisoa Antonia