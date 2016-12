Actuel et anciens chefs d’État ont été en famille durant les fêtes de Noël. Une journée familiale que chaque clan a toutefois essayé d’assaisonner à sa sauce.

En famille. Comme la plupart des foyers, l’actuel et les anciens Prési­dents ont passé la journée de Noël en famille. Selon les informations communiquées à la presse, ou révélées par certaines indiscré­tions, ces personnalités politiques et leurs proches ont, néanmoins, passé la journée d’hier, chacun à leur manière.

Pour Marc Ravaloma­nana, ancien chef d’État dont la première moitié de la journée d’hier a été communiqué à la presse, sa famille et lui n’ont pas dérogé au traditionnel culte de Noël. La famille Ravalomanana a assisté à l’office du matin au temple protestant FJKM Imerinkasina. Le fondateur de l’empire agroalimentaire Tiko a même prononcé un discours pour l’occasion, « en tant que président du comité d’organisation du 50e anniversaire de la FJKM », selon les explications. Outre une mobilisation des fidèles de la FJKM Imerinkasina à adhérer pleinement à l’évè­nement, l’ancien président de la République a soutenu: « C’est nous, chrétiens, qui devons être les guides de nos compatriotes et les mener sur le droit chemin ».

Pour le clan Rajoelina, la journée de Noël a été l’occasion de faire sa première apparition publique en famille, depuis son retour au pays.

Intimité

Pour marquer le coup, Andry Rajoelina, ancien président de la Transition, son épouse et ses trois enfants ont passé la journée de fête de la nativité, du moins la matinée au centre d’accueil des démunis, à Andralanitra. L’ancienne famille présidentielle de la période transi­toire a assisté à la messe donné par le père Pedro Opeka, et a ensuite procédé à la remise de cadeaux aux enfants du centre et d’aides à ses résidents.

L’ancien leader de la révolution Orange a prononcé à Andralanitra sa première allocution publique, depuis son comeback, à Madagascar. Un discours centré surtout sur l’importance du partage en cette journée de Noël. Bien que la presse n’ait pas été « officiellement » conviée pour couvrir la sortie de ces deux anciennes familles présidentielles, ces deux meneurs, vraisemblablement, ont profité de l’occasion pour allier célébration religieuse et communication politique.

Du côté d’Iavoloha, par ailleurs, le clan Rajaonari­mam­pianina a visiblement souhaité passer Noël dans l’intimité. Le peu d’informations connues sur le programme présidentiel durant la journée de la nativité de Hery Rajaonarimampianina, actuel président de la Répu­blique et sa famille ont été distillées par des indiscrétions. La famille présidentielle n’a pas dérogé au culte de Noël. Le chef de l’État et ses proches auraient, sauf changement, assisté à l’office au temple FJKM Sabotsy Namehana, commune rurale du district d’Antananarivo-Avaradrano, où il est né.

Dans l’arène politique par ailleurs, bien que la traditionnelle trêve des fêtes de fin d’année ait été quelque peu chamboulée par l’arrestation et le procès d’Augustin Andriamananoro, ancien ministre, la quiétude du week-end de Noël n’en a pas pour autant été bouleversée. Dès demain pourtant, la vie politique devrait reprendre ses droits. Le verdict de l’affaire Andriama­nanoro qui devrait, sauf changement, être connu ce jour, notamment, pourrait réanimer les débats passionnés et enflammés. Une nouvelle accalmie devrait, malgré tout, être de mise pour le week-end du Nouvel An.

Garry Fabrice Ranaivoson